Detienen en Chalco a presunto implicado en asesinato de jefe de sector de la SSC

Misael "N" habría conducido la motocicleta con la que interceptaron al mando policíaco.

Misael “N”, alias “El Chino” o “El Negro”, fue detenido en el municipio de Chalco, Estado de México, por su presunta participación en el asesinato de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del sector Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de septiembre en la colonia Benito Juárez, en Chalco, cuando dos individuos a bordo de una motocicleta interceptaron al uniformado y a su esposa en lo que se presume un intento de asalto.

Uno de los presuntos asaltantes les exigió descender de la unidad; sin embargo, debido que el mando policiaco se habría resistido al atraco, le dispararon a quemarropa.

Antes de huir a bordo de las motocicletas, el tirador también disparó contra la mujer, identificada como Ana Karen M., también elemento de la SSC adscrita al sector Mixquic.

José Jacinto Ponce Alfaro se encontraba en su día de descanso y murió en el lugar. Su esposa resultó lesionada y fue trasladada a un hospital privado.

“Este hecho no quedará impune; desde el primer momento contamos con el apoyo y trabajamos en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México para identificar y detener a los responsables y llevarlos ante la justicia", advirtió entonces el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

Detenido habría conducido moto en la que interceptaron al mando de SSC

Este sábado 4 de octubre, al informar la detención de Misael “N”, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detalló que presuntamente conducía la motocicleta con la que interceptaron al mando de la SSC para robarle.

Sin ofrecer más detalles, indicó que en la captura participaron la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Policía Estatal.

“La FGJEM continúa con la investigación para ubicar y detener al otro partícipe en los hechos", señaló en la red social X.

Pablo Vázquez Camacho agradece a autoridades del Edomex

Tras el arresto, Pablo Vázquez Camacho agradeció a las autoridades del Estado de México y reconoció su apoyo, empatía y “gran sentido de hermandad institucional”.

En la red social X, reiteró que continúan las investigaciones “para detener a todos los involucrados y garantizar que este lamentable hecho no quede impune”.

“Desde la SSC agradecemos y reconocemos a la FGJEM y a su titular, así como a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, por esta importante detención tras el ataque sufrido por nuestros compañeros José Jacinto Ponce Alfaro y Ana Karen M.“, añadió.

