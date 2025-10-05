Cae Néstor ‘N’, jefe de plaza de célula delictiva, tras operativo federal y estatal en Edomex

Cae Néstor "N", presunto jefe de plaza de grupo criminal que opera al sur del Edomex.

Autoridades federales y estatales detuvieron a Néstor “N”, presunto jefe de plaza de un grupo criminal vinculado con diversos delitos de alto impacto en la región sur del Estado de México, tras un operativo conjunto en el municipio mexiquense de Malinalco.

A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la de Seguridad del Estado de México informaron que el detenido está relacionado con secuestros, homicidios, extorsiones y venta de droga en los municipios de Malinalco, Zumpahuacán, Ocuilan y Joquicingo.

Al detenido le encontraron varias dosis de droga. ı Foto: SSEM / SSPC

Las dependencias informaron que la detención ocurrió durante patrullajes de reconocimiento en la comunidad de San Andrés Nicolás Bravo, en Malinalco, como parte del Operativo Sur. Según el informe oficial, el sujeto intentó huir al notar la presencia de las autoridades, pero fue interceptado tras un despliegue táctico en la zona boscosa.

Durante la revisión de seguridad, los elementos localizaron un arma de fuego corta, un cargador abastecido, 70 bolsas con presunta droga tipo cristal y 12 empaques con marihuana, informó la SSPC.

A Néstor "N" le decomisaron un arma de fuego corta y un cargador abastecido. ı Foto: SSEM / SSPC

El detenido fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se determinará su situación legal.

En el operativo, además de la SSPC y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, participaron elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, la la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y autoridades del Estado de México.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad federal destacaron que esta acción es resultado de la coordinación permanente con las autoridades locales “para detener a generadores de violencia que afectan la paz y tranquilidad de la ciudadanía”.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad estatal recordó que los números 089 (Denuncia Anónima) y 9-1-1 (Emergencias) operan las 24 horas del día, y que también pueden recibirse reportes a través de sus redes sociales oficiales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am