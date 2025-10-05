Chihuahua

Muere el empresario Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora Maru Campos

Empresario Víctor Cruz Russek fue un destacado empresario del sector automotriz y productor ganadero; gobierno de Chihuahua lamenta el fallecimiento

Víctor Manuel Cruz Ruseek, empresario y esposo de la gobernadora Maru Campos, falleció este domingo. Foto: Facebook, @MaruCamposG
El Gobierno de Chihuahua informó este domingo el fallecimiento del empresario Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván.

El gabinete estatal, así como el personal del gobierno, expresaron sus condolencias, y manifestaron su solidaridad a la gobernadora Maru Campos y a toda la familia Cruz Russek.

“Nos unimos con respeto y afecto a su pena, deseando fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida”, lamentó la administración estatal.

¿Quién fue Víctor Cruz Russek?

Víctor Cruz Russek fue Contador Público egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Destacado empresario del sector automotriz y productor ganadero, se distinguió por su compromiso con el desarrollo económico y productivo del estado.

Se desempeñó como presidente del Grupo CR3, consolidando una importante trayectoria empresarial marcada por su liderazgo, visión y profundo compromiso con Chihuahua.

A lo largo de su carrera, participó como consejero en diversas instituciones financieras y educativas, entre ellas la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Bancomer, Inverlat, la Universidad La Salle y la UACH, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de los sectores empresarial, educativo y productivo de la entidad.

