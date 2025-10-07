Se detecta brote de virus Coxsackie en 17 alumnos de Puebla

Se detectó un brote de virus Coxsakie en Puebla, se tomaron medidas preventivas para salvaguardar la salud de los menores de edad que asisten a la escuela en la que se detectaron los casos.

Este 7 de octubre la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla informó que se detectó un brote de virus Coxsackie en una escuela pública del municipio Izúcar de Matamoros.

De acuerdo con el comunicado, este brote se detectó en 17 alumnos de preescolar y primaria del Centro Escolar Lázaro Cárdenas, por lo que el personal de la institución desinfectó las aulas de la escuela.

Ante el brote decidieron suspender las actividades presenciales desde el jueves 2 de octubre, por lo que desde esa fecha hasta el 12 de octubre se mantendrán clases a distancia, con la finalidad de evitar más contagios.

Además de este brote, también se reporta un caso de un estudiante de la escuela primaria Ignacio Zaragoza, que se encuentra en la Unidad Habitacional Amalucan, por lo que este alumno se encuentra en su domicilio sin tomar clases.

Aunque solo se trata de un caso aislado, el personal de la institución realizará labores de desinfección en la escuela, además se suspendieron clases en el salón donde el estudiante tomaba clases, con la finalidad de evitar más contagios.

Conforme lo señalado por la SEP, las clases continuarán a distancia sin interrupciones para que así se pueda garantizar que las y los alumnos continúan adquiriendo conocimiento.

Durante abril de este año ya se había notado un aumento en el caso de contagios por virus Coxsackie en Oaxaca, Morelos, Puebla y el Estado de México, sin emargo no se emitió una alerta por estos casos.

De acuerdo con información proporcionada por la médico pediatra Andrea Escamilla Flores a La Razón, padres de familia de un jardín de niños del Estado de México se manifestaron de manera pacífica en abril.

Esta manifestación se realizó con la finalidad de pedir a las autoridades correspondientes revisar no sólo los contagios por el virus Coxsackie, sino también los contagios de escarlatina que se habían registrado en la institución.

Virus coxsackie ı Foto: Especial

¿Cuántos días dura el contagio de virus Coxsackie?

El virus Coxsackie afecta las manos, pies y boca, provocando erupción en forma de ampollas en estas áreas, y generalmente afecta a niños menores de 5 años de edad, aunque igual puede ser contraído hasta por adultos jóvenes.

Este virus se puede contagiar por medio del contacto directo con secreciones de nariz y garganta, así como el contacto con las ampollas producidas por el virus e inclusive por medio de las heces fecales.

Un menor de edad o adulto joven que esté contagiado con el virus Coxsackie puede transmitir a otros esta enfermedad desde que aparecen los síntomas hasta que las ampollas que tiene en la piel desaparezcan.