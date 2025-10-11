Captura FGE de Guerrero a uno por crimen de párroco

Elementos de la FGE e instituciones de seguridad federal y locales presentan a Miguel Ángel “N”, ayer.

En una operación conjunta encabezada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, con apoyo de fuerzas federales, fue detenido Miguel Ángel “N”, señalado como presunto responsable del homicidio del párroco Bertoldo Pantaleón Estrada, ocurrido en esa entidad.

En un comunicado, la FGE añadió que, de acuerdo con los actos de investigación ministerial, el imputado habría participado en los hechos ocurridos el 4 de octubre de 2025, cuando la víctima, quien encabezó la Parroquia de San Cristóbal por ocho años, fue privada de la vida por disparos de arma de fuego, y cuyo cuerpo fue localizado en el interior de un vehículo en la carretera federal México-Acapulco, en el municipio de Eduardo Neri.

Gracias a los trabajos interinstitucionales de investigación e inteligencia, el imputado fue localizado y detenido por elementos de la Fiscalía, y será puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal que lo requiere por el delito de homicidio calificado.

TE RECOMENDAMOS: Del 13 al 16 de octubre En defensa del arte textil alistan Original Yucatán

El Tip: El martes, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que la principal línea de investigación apuntaba al chofer del párroco como presunto responsable.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó en sus redes sociales que la detención se llevó a cabo al cumplimentar una orden de aprehensión, como resultado de la coordinación entre los tres niveles de gobierno y las instituciones de procuración de justicia.

Detalló que en el operativo participaron la FGE y SSP Guerrero, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la propia SSPC, en seguimiento a labores de investigación desarrolladas en Guerrero.

8 años los que el sacerdote encabezó la Parroquia de San Cristóbal

En un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad detalló que tras realizar recorridos de seguridad en el municipio de Chilpancingo, los efectivos ubicaron a Miguel Ángel “N”, le marcaron el alto y tras corroborar su identidad y lo detuvieron, le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.