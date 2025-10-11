Hospital Integral Xicotepec opera con normalidad, aclara IMSS-Bienestar; recibe a pacientes afectados por lluvias en Puebla

El IMSS-Bienestar aclaró que el Hospital Integral de Xicotepec opera con normalidad, ante imágenes difundidas en redes sociales que muestran la supuesta inundación de la unidad médica debido a las recientes lluvias que han azotado a Puebla.

Explicó que el nosocomio cuenta con todos los insumos y equipamiento necesario para atender a pacientes que han sido trasladado desde otros hospitales afectados por las precipitaciones.

Recordó que a la unidad fueron trasladados pacientes del Hospital Rural La Ceiba, en Villa Ávila Camacho, quienes, aseguró, “reciben atención médica de calidad y gratuita”.

"Nuestro personal médico permanece en alerta, comprometido con ofrecer atención digna, segura y oportuna ante esta contingencia“, añadió en la red social X.

Por otra parte, el IMSS-Bienestar informó el fallecimiento de una recién nacida trasladada al Hospital Integral de Xicotepec, tras ser rescatada de las inundaciones que afectaron a la comunidad de La Ceiba.

Explicó que, de acuerdo con un reporte médico, la bebé nació con complicaciones derivadas de un embarazo patológico y presentaba neumonía por aspiración meconial, por lo que requería respiración mecánica. Debido a su condición, permaneció más de un mes en terapia intensiva del Hospital Rural La Ceiba.

Durante su traslado al Hospital de Xicotepec, fue acompañada por un equipo de especialistas, quienes mantuvieron los cuidados necesarios pese a las condiciones climáticas. En la unidad médica también recibió atención por parte de especialistas en urgencias y pediatría.

Pes a los esfuerzos del personal médico y de las maniobras de reanimación aplicadas, la recién nacida sufrió un paro cardiorrespiratorio y perdió la vida.

