En Ecatepec desmantelan punto de huachicol de agua

Inhabilitación de mangueras que se usaban para el contrabando de agua, ayer.

Un punto de huachicoleo de agua potable fue desmantelado por el gobierno de Ecatepec en la colonia Media Luna, donde particulares extendieron al menos 1.5 kilómetros de mangueras en las calles para vender el líquido a colonos, en hechos que son investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Durante la jornada de limpieza realizada en avenida Guadiana, que cruza varias comunidades, autoridades municipales detectaron la red de mangueras negras por calles de las colonias Media Luna y Códice Mendocino 1, por las que abastecían de agua potable a vecinos que pagaban por el líquido.

200 pesos pagaban algunos vecinos de Ecatepec por el agua

“Vamos a iluminar y quitar todas las mangueras porque esto es huachicoleo, es robarse el agua y vamos a trabajar, como lo estamos haciendo, para que la gente tenga agua por la red”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, quien junto con vecinos recorrió calles de la colonia Media Luna.

Azucena Cisneros Cossmm, presidenta municipal de Ecatepec. ı Foto: Cortesía

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec también suspendió en esta colonia una empresa de reciclaje de tarimas de plástico, ubicada en Valle de Guadiana esquina con Río de Los Remedios, que utilizaba la vía pública para almacenar productos y no contaba con medidas mínimas de seguridad.

Decenas de trabajadores municipales de diferentes áreas, como Servicios Públicos, Obras Públicas, Protección Civil y Sapase, limpiaron cerca de tres kilómetros de avenida Valle de Guadiana, que cruza las colonias Media Luna, Códice Mendocino 1 y Sagitario 1, 2 y 3, donde retiraron 300 toneladas de desechos.

Cisneros Coss destacó que Media Luna es una zona limítrofe con el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) y los colonos enfrentan diversos rezagos, entre ellos suministro de agua potable.

“Como siempre estamos desde las orillas, desde las zonas limítrofes. Una zona totalmente oscura, huachicoleo del agua y zonas completamente invadidas”, reconoció Cisneros Coss.

“Necesitamos regresar la institucionalidad a este municipio. La paz y la tranquilidad también tienen que ver con el orden. Ayúdenos, no puede seguirse invadiendo ni terrenos ni zonas federales, no podemos invadir las banquetas ni las vías peatonales” Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec



Personal de Protección Civil, con apoyo de policías municipales y personal de Fuerza de Tarea de Marina, retiró alrededor de 1.5 kilómetros de esta red, donde en algunos puntos había hasta ocho mangueras que salían a distintas calles.

Trabajadores municipales también retiraron casuchas de lámina y estructuras instaladas en predios federales aledaños al CEM, para limpiar las áreas verdes y devolverlas a los colonos.

“Se las vamos a entregar a los vecinos y se van a hacer cargo de que aquí pase algo completamente distinto. Queremos un parque lineal, donde haya flores y un momento y un lugar seguros”, mencionó Cisneros Coss.

Ecatepec "huachicol" agua potable ı Foto: Cortesía

Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua Sapase, informó que notificaron la existencia de la red de huachicoleo de agua a la Fiscalía mexiquense, que inició investigaciones al respecto.

“Varios vecinos de la zona manifiestan que no tienen agua. Sin embargo, a otros vecinos se la están vendiendo. ¿Qué quiero decir con esto?, que aquí la están sacando de la propia red y se les venden, están haciendo un negocio y eso no está permitido. Me han instruido que lleve a cabo un operativo para que se resuelva esta situación y podamos dar agua por la red a los vecinos que viven en esta región”, dijo.

Reyes Vázquez pidió a los colonos confianza en el gobierno municipal, pues “no les vamos a fallar, serán resueltos los problemas del agua”.

Habitantes del lugar confirmaron que compraban el agua a través de las mangueras a precios de entre 70 y 200 pesos, además de que en tres puntos vendían el líquido.

