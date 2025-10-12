Marina del Pilar rehabilita Centro Histórico de Tijuana

La revitalización de espacios urbanos avanza en Baja California, luego que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezó la inauguración oficial del andador de la avenida Revolución, obra de infraestructura que influirá en la reactivación económica en la Zona Centro, al atraer visitantes locales y extranjeros, fortalecer el comercio y la actividad cultural, además de fomentar la convivencia social y familiar.

En su discurso, la mandataria resaltó la suma de esfuerzos de los gobiernos estatal y municipal para renovar este espacio público y devolverle su vocación cultural, a través de un proyecto que representa modernización, identidad y orgullo para la ciudadanía.

“Esto es lo que merece Tijuana, estos espacios son Tijuana y lo que representa, sus comerciantes, ciudadanos, y la cultura como herramienta de la transformación y para el bienestar de las familias. Estos proyectos van a continuar para rescatar los espacios que le pertenecen a la ciudadanía”, indicó.

Gobernadora Marina del Pilar durante la inauguración del andador de la avenida Revolución. ı Foto: Cortesía

Además, reafirmó el compromiso de la administración estatal con la mejora de los servicios públicos y el desarrollo de espacios accesibles y seguros para la ciudadanía, con la visión de transformar de manera integral los siete municipios, no solo desde la infraestructura, sino desde los ámbitos cultural y social.

Asimismo, planteó que el regreso de actividades artísticas a la avenida Revolución, como música, actos circenses y teatrales, entre otras, contribuirá a la reconstrucción del tejido social y la promoción de la cultura como motor de comunidad y bienestar.

Como parte de la obra de construcción fueron colocados 4 mil 550 metros cuadrados de concreto y mil 350 de piedra pórfido en pavimento y banquetas, así como cenefa de cuarzo, bancas y bases de luminarias. La instalación de red eléctrica, fibra óptica y reforestación fue efectuada en coordinación con el Ayuntamiento de Tijuana.

Marina del Pilar Baja plantea el regreso de actividades artísticas a la avenida Revolución. ı Foto: Cortesía

Por otra parte, Ávila Olmeda destacó que el proyecto incluyó la modernización del sistema de drenaje sanitario en ese sector de la avenida Revolución, mismo que no había sido actualizado en más de 50 años.

Al respecto, el director general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), Jesús García Castro, añadió que las obras hidráulica y de saneamiento abarcaron el reemplazo de tuberías deterioradas e instalación de nuevas conexiones para garantizar un suministro eficiente, así como la instalación de rejillas y red de tubería pluvial.

“La rehabilitación integral de esta vialidad no solo contribuye a una mejor imagen urbana, sino que fortalece el desarrollo económico y turístico del corazón de Tijuana, al garantizar una infraestructura confiable y moderna en las próximas décadas”, concluyó.

cehr