Esthela Damián recorre Tijuana con la estrategia ‘Atención a las causas’

La funcionaria de la SSPC recorrió la colonia Rincón Dorado para promover la paz con bienestar y atender directamente a las familias.

Como parte de la estrategia federal “Atención a las causas”, la Subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Esthela Damián Peralta, recorrió este jueves la Zona Cañón del Padre, en la colonia Rincón Dorado en Tijuana, Baja California donde visitó casa por casa a las familias de la comunidad.

Durante la jornada, la funcionaria destacó que el trabajo territorial es clave para construir la paz con bienestar, atendiendo directamente las necesidades de las familias en contextos de vulnerabilidad.

“Desde el territorio seguiremos construyendo la paz con bienestar, mejorando la vida de las familias y ofreciendo oportunidades para las y los jóvenes. Ninguna zona se quedará sin atender y ningún espacio sin recuperar”, afirmó.

La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca atacar las causas estructurales de la violencia mediante programas sociales, actividades educativas, deportivas y culturales, así como la recuperación de espacios públicos.

En Baja California, la estrategia se ha centrado en colonias con altos índices de marginación o violencia, donde también se promueven acciones de salud preventiva y vinculación laboral.

Entre las actividades que acompañan la implementación del programa se encuentran las Jornadas de Paz, los módulos de atención ciudadana, el registro a IMSS Bienestar, talleres de emprendimiento, y programas de prevención de adicciones.

Diversos especialistas han señalado la importancia de establecer mecanismos de seguimiento y medición de impacto que permitan conocer los resultados tangibles de las acciones comunitarias y su efecto en la reducción de delitos o el fortalecimiento del tejido social.

Aun con esos desafíos, el recorrido encabezado por Esthela Damián refuerza la apuesta del nuevo gobierno por una seguridad basada en la atención social y la prevención, más allá del enfoque exclusivamente policial.

