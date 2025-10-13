Azucena Cisneros va contra venta irregular de bebidas alcohólicas en Ecatepec; suspende 2 establecimientos

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó que el operativo Dionisio contra establecimientos de venta irregular de bebidas alcohólicas será permanente para evitar escalada de violencia y delitos de alto impacto en las colonias.

“Los vecinos saben perfectamente dónde existen chelerías clandestinas. Hay que atacarlas porque lo que generan son delitos, hay que estar al tanto de todos los vecinos, ellos saben dónde hay más delitos”, enfatizó durante el pase de lista a elementos del Sector 24, en Ciudad Azteca Segunda Sección.

La policía municipal y Fuerza de Tarea Marina brindaron apoyo, con dispositivo de seguridad, a personal de dependencias municipales y estatales para el operativo realizado en la Quinta Zona, que tiene la intención de construir espacios seguros y evitar incidentes de violencia.

TE RECOMENDAMOS: En enero entregan resultados Arranca campaña para detectar enfermedades renales en 40 secundarias de Aguascalientes

En el despliegue intervinieron el Grupo de Operaciones Especiales, Policía Metropolitana y Moto Patrullas, en dos células, con más de 40 elementos, durante recorridos nocturnos por diversas colonias en busca de detectar establecimientos con venta irregular de bebidas alcohólicas.

#VIDEO| TOLERANCIA CERO A VENTA DE ALCOHOL IRREGULAR EN #ECATEPEC!!



La presidenta municipal @azucenacisneros, puso en marcha el operativo Dionisio contra establecimientos de venta irregular de bebidas alcohólicas. Esta acción será permanente para evitar escalada de violencia y… pic.twitter.com/lFDCcISN2E — Nacho Rodriguez (El Chapucero) (@NachoRgz) October 13, 2025

Las inspecciones fueron realizadas por personal del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex) y de las direcciones de Desarrollo Económico, Protección Civil y Bomberos, y Consejería Jurídica municipal.

Como resultado de las intervenciones fueron suspendidas actividades en los establecimientos “Mr. Dog” y “Slain Bar”, ubicados en la colonia Nueva Aragón, cuyos encargados no presentaron las licencias de funcionamiento para su operación; adicionalmente se realizaron recorridos para detectar otros probables puntos donde hay expendios sin permisos y continuarán los operativos permanentes para evitar la venta irregular de bebidas alcohólicas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR