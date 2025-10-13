Tragedia en Poza Rica: cuerpos de víctimas brotan del lodazal en Veracruz

Los habitantes de municipio de Poza Rica, Veracruz, se organizaron para realizar una búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas y la limpieza de la zona. Durante estas acciones, se reportó una tragedia con el hallazgo de cuerpos que salen del lodo generado por las fuertes lluvias registradas en los últimos días.

Los veracruzanos han encontrado cuerpos que salen del lodazal, hecho que fue captado en un video que circula en las redes sociales.

En el material, se pudo observar el nivel que alcanzó el agua y el lodo que fue arrastrado. En diferentes ángulos, se apreciaron sillones, ventiladores, piedras y distintas pertenencias sucias, lo que da una idea de la tragedia.

“Hay que dejarlo marcado. Nosotros no podemos hacer nada”, se escucha decir a una mujer mientras dan cuenta del hallazgo de una mano que brota del lodazal, el cual fue realizado el domingo.

Damnificados de Poza Rica piden la intervención de las autoridades

Los damnificados de Poza Rica ya solicitaron la intervención de las autoridades, mismas que ya han contabilizado al menos 64 muertos en todo el país, derivado de las lluvias registradas en los últimos días.

Así, las labores de búsqueda y limpieza en el municipio veracruzano siguen pese a las condiciones difíciles, mientras las familias afectadas mantienen la esperanza de recuperar algo de lo perdido.

La tragedia en Poza Rica se generó después del desbordamiento del río Cazones, lo que provocó que las calles quedaran inundadas, así como autos dañados y casas bajo el agua.

Ante la magnitud del desastre, el gobierno federal instruyó el apoyo para los damnificados. En este sentido, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el gobierno de Veracruz y el gobierno municipal atenderán las afectaciones registradas.

“Nadie se quedará solo”, afirman autoridades

A la par, se comenzó con el censo para evaluar los daños generados en casas, zonas agrícolas y negocios. Tanto autoridades locales como federales han afirmado que ninguna persona damnificada se quedará sin apoyo durante la tragedia.

En ese sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que los recursos del gobierno están listos para atender a las personas afectadas de los siguiente 4 estados de la República:

Veracruz

San Luis Potosí

Puebla

Hidalgo

Querétaro

“Se va a levantar un censo… a nadie se le va a dejar sin apoyo”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

