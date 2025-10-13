Se suspenden por una semana

Estos son los municipios sin clases por lluvias en Veracruz, Pueba, Hidalgo, Querétaro y SLP

Se suspenden clases por lluvias una semana más en Veracruz, Pueba, Hidalgo, Querétaro y SLP

Suspensión de clases por lluvias
Suspensión de clases por lluvias
Yosselin Pérez

Las fuertes lluvias registradas la semana pasada provocaron inundaciones y afectaciones en Veracruz, Pueba, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, por lo que algunos estados decidieron suspender clases para salvaguardar la seguridad de las y los estudiantes, así como la de las y los trabajadores de las instituciones académicas.

Las lluvias provocaron inundaciones, bloqueo y daño de vías de comunicación, deslaves, afectaciones en techos, muros y drenajes, así como daño en electrodomésticos, automóviles, casas, escuelas e incluso pérdida de vidas humanas y de animales de compañía.

Actualmente se continúa con las labores de ayuda en las zonas que resultaron afectadas, y de igual manera se instauraron centros de acopio de víveres que están destinados a las personas que se encuentran en estas regiones.

Suspensión de clases en Puebla

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informó que se suspenderán clases del 13 al 17 de octubre debido a las intensas lluvias registradas la semana pasada.

Debido a esto, se suspenderán clases en 116 escuelas de preescolar, primaria, secundaria y media superior que presentan afectaciones, por lo que 16 mil 198 alumnos de 46 municipios no tendrán clases esta semana

Los 46 municipios en los que se suspenderán clases son: Epatlán, Xochiltepec, Coronango, Cuautlancingo, San Gregorio Atzompa, Xicotepec, Tlacuilotepec, Huauchinango, Chignahuapan, Zacatlán, Zautla, Tenampulco, Tlatlauquitepec, Chignautla, Acateno, Hueytamalco, Xiutetelco, Cuyoaco, Tehuacán, Nicolas Bravo, Eloxochitlán, Cuautempan, Amixtlán, Ahuacatlán, Tepetzintla, Coxcatlán, Quecholac, Ixtacamaxtitlán, Izúcar de Matamoros, Teziutlán, Juan N. Mendez, Tetela de Ocampo, Olintla, Cuetzalan del Progreso, Hermenegildo Galeana, Acajete, Jalpan, Pahuatlán, Naupan, Pantepec, Jopala, Zihuateutla, Venustiano Carranza, Altepexi, Aquixtla y Ahuazotepec.

Suspensión de clases en Veracruz

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) dio a conocer, mediante redes sociales, que la suspensión de clases se extenderá en 41 municipios del norte del estado.

Por lo que que del 13  al  17 de octubre se suspenderán clases y de actividades administrativas en todos los niveles educativos.

Estos son los 41 municipios en los que se suspenderán labores:

  1. Álamo Temapache
  2. Benito Juárez
  3. Castillo de Teayo
  4. Cazones de Herrera
  5. Cerro Azul
  6. Chalma
  7. Chiconamel
  8. Chicontepec
  9. Chinampa de Gorostiza
  10. Chontla
  11. Citlaltépetl
  12. Coyutla
  13. El Higo
  14. Espinal
  15. Gutiérrez Zamora
  16. Huayacocotla
  17. Ilamatlán
  18. Ixcatepec
  19. Ixhuatlán de Madero
  20. Naranjos Amatlán
  21. Ozuluama de Mascareñas
  22. Papantla
  23. Pánuco
  24. Platón Sánchez
  25. Poza Rica
  26. Pueblo Viejo
  27. Tamalín
  28. Tamiahua
  29. Tampico Alto
  30. Tancoco
  31. Tantima
  32. Tantoyuca
  33. Tecolutla
  34. Tempoal
  35. Tepetzintla
  36. Texcatepec
  37. Tihuatlán
  38. Tlachichilco
  39. Tuxpan
  40. Zacualpan
  41. Zontecomatlán
Suspensión de clases
Suspensión de clases

Querétaro pospone los eventos del 28 Festival de la Huasteca

De acuerdo con un aviso publicado por el gobierno de Querétaro y la Secretaría de Cultura, fueron pospuestos el evento Nuestra Huasteca Queretana, que estaba programado para el 11 de octubre, así como el 28° Festival de la Huasteca, que estaba programado del 16 al 19 de octubre.

Estos eventos fueron pospuestos como muestra de solidaridad con las personas que habitan la región del municipio de la Sierra Gorda, así como la Huasteca Queretana, los cuales resultaron afectados por las lluvias.

