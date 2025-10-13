Calificadora Moody’s reconoce confianza en la estabilidad y fortaleza de las finanzas de Sinaloa

El subsecretario David Moreno Lizárraga informa en la semanera que Moody’s mejoró la perspectiva financiera de Sinaloa.

Durante la conferencia semanera del gobernador Rubén Rocha Moya, el subsecretario de Planeación, Inversión y Financiamiento, David Moreno Lizárraga, informó que, gracias a la buena disciplina financiera del Gobierno, manteniendo firme el ingreso operativo y control del gasto, la agencia calificadora Moody’s, notificó a Gobierno del Estado que mejoraba su perspectiva como estable, ratificando al Gobierno como emisor de deuda categoría A, lo que significa, la confianza en la estabilidad y fortaleza de las finanzas del estado y sus mecanismos para el pago de su deuda y compromisos financieros.

“La perspectiva que tenemos para los próximos 6 a 18 meses, de acuerdo a las calificadoras es una perspectiva estable. Se consolida a Sinaloa como un estado confiable para efecto de las instancias crediticias de nivel nacional e internacional”, afirmó Moreno Lizárraga.

El funcionario destacó la labor del Gobernador Rocha y del secretario de Administración y Finanzas Joaquín Landeros, por preocuparse de mantener una buena disciplina financiera y control del gasto.

Banco Santander México otorga el reconocimiento Santander Sostenible 2025 al Gobierno de Sinaloa por contratar un crédito de 500 millones. ı Foto: Gobierno Sinaloa

Asimismo, comentó que, banco Santander México otorgó a Gobierno del Estado de Sinaloa el reconocimiento Santander Sostenible 2025, por haber sido el primer estado en contratar un crédito sostenible por un monto de 500 millones de pesos.

Destacando que, un crédito sostenible es la posibilidad de obtener tasas más favorecidas de parte de las instituciones bancarias, apropiándose de recursos a partir de criterios no solo financieros, sino de carácter de sustentabilidad, movilidad y gobernanza, criterios desarrollados por las secretarías de Administración y Finanzas y Obras Públicas.

El gobernador Rubén Rocha Moya consolida a Sinaloa como un estado confiable para instancias crediticias. ı Foto: Gobierno Sinaloa

“Es el primer crédito que logramos y vamos a seguir pugnando porque la mayoría de los proyectos que tiene Gobierno del Estado en el ámbito de infraestructura, aunque es productiva, tiene un gran impacto social y dan para que sigamos buscando créditos sostenibles a más bajas tasas que los créditos ordinarios”, puntualizó el subsecretario.

Subrayó que banco Santander, fue la institución bancaria que ofreció la mejor tasa de interés (0.21 puntos de sobretasa del que quedó en segundo lugar y 0.23 puntos del tercer lugar), de acuerdo a la solicitud de línea de crédito por 500 millones, correspondientes al crédito aprobado por el Congreso del Estado para la implementación del programa de Reactivación Económica y Social de Sinaloa.

