Arranca campaña para detectar enfermedades renales en 40 secundarias de Aguascalientes.

Con el firme compromiso de proteger la salud de las y los jóvenes de Aguascalientes, el Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales (Inaer) puso en marcha una nueva Campaña de Detección Oportuna en Enfermedad Renal, que se llevará a cabo en escuelas secundarias de la capital durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Así lo informó el titular del Inaer, José Manuel Arreola Guerra, quien señaló que serán 40 las secundarias participantes, y que se proyecta la realización de 10,000 tamizajes.

Añadió que, como parte de esta iniciativa, se realiza un estudio gratuito, rápido y no invasivo, el cual consiste en la toma de una muestra de orina a estudiantes de tercer grado de secundaria con edades entre 14 y 18 años. El objetivo principal es detectar de forma temprana posibles señales de daño renal, incluso antes de que aparezcan síntomas visibles.

INICIAMOS CAMPAÑA DE DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES RENALES EN SECUNDARIAS



Con el firme compromiso de proteger la salud de las y los jóvenes de Aguascalientes, pusimos en marcha a través del Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales, una nueva Campaña de… pic.twitter.com/kBmMkGUbWe — Tere Jiménez (@TereJimenezE) October 13, 2025

En el mes de enero se entregarán los resultados a madres, padres y tutores. En los casos que así lo requieran, se realizará una segunda toma de muestra con el fin de dar seguimiento personalizado y fortalecer las acciones preventivas.

Finalmente, Arreola Guerra recalcó que detectar la enfermedad renal en etapas tempranas puede marcar una diferencia significativa. Un diagnóstico oportuno permite brindar tratamiento y orientación médica adecuada, lo que ayuda a prevenir complicaciones graves en el futuro. Además, este estudio refuerza la importancia de fomentar hábitos de vida saludables desde la adolescencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR