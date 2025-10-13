Manifestantes bloquean México-Pachuca y Periférico Norte este lunes 13 de octubre

La mañana de este lunes se tenían previstas al menos tres manifestaciones por distintos grupos civiles en el Estado de México, y se tiene previsto que uno de estos bloqueos dure al menos 24 horas.

Se tenía previsto un bloqueo en la avenida Luis Donaldo Colosio, debido a que recientemente se anunció un aumento al costo del pasaje del transporte público de la zona, pasando el cobro mínimo de 12 a 14 pesos.

La convocatoria lanzada en redes sociales tenía previsto que esta movilización comenzara a partir de las 8:00 horas a la altura de Loma Linda, en el Estado de México.

TE RECOMENDAMOS: Refrenda su liderazgo Romina Contreras es la Consejera Nacional más votada por panistas en Edomex

También se pretendía exigir a las autoridades que verificaran que las unidades de transporte público contaran con las condiciones óptimas para brindar un servicio seguro, así como la legalidad de estas.

Blooqueo vial en Periférico Norte ı Foto: Captura de Video David Patricio

Bloqueo de Periférico Norte

El bloqueo de Periférico Norte comenzó a las 8:00 horas y se tiene previsto que dure 24 horas, y fue convocado por el colectivo Hermanas Aliadas a la altura del Parque Naucalli en Naucalpan.

Este bloqueo de Periférico Norte es debido a la desaparición de Kimberly Moya, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de al menos otras siete mujeres en Naucalpan.

En videos que circulan en redes sociales se puede observar cómo la circulación vial a la altura de las torres de Satélite está completamente detenida, dejando atorados en el tráfico a cientos de automóviles que circulan por esta vía.

Entre gritos, las personas que conforman esta movilización exigen que se encuentre a sus familiares desaparecidos.

Además, portan decenas de carteles con las fotografías y fichas de personas no localizadas, en las que se pueden leer mensajes como “Porque vivas se las llevamos, vivas las queremos” y “Exigimos a la Fiscalía de Desaparecidos de Cuautitlán Izcalli su búsqueda”

Hasta el momento se dió la apertura de un único carril en Periférico Norte para permitir la circulación vial, esta apertura se dará por un lapso de diez minutos cada dos horas.

▶ #Vídeo | Se abre un carril único para permitir la circulación, que estará disponible 10 minutos cada dos horas

📹: @alexdavidaqui / @LaRazon_mx pic.twitter.com/V9YdHrOJYS — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 13, 2025

Bloqueo de la autopista México-Pachuca

En la colonia Constitución de 1917, del municipio de Tlalnepantla, un grupo de vecinos bloquearon parcialmente la autopista México-Pachuca exigiendo que se detenga la construcción de edificios en una zona ecológica.

En los carteles de los manifestantes puede leerse “A consorcio ARA solo le importa acumular las riquezas, sin importar las afectaciones de la gente” pues están en contra de la construcción de 700 departamentos en esta zona.

Los policías de tránsito municipal de Tlalnepantla disuadieron este bloqueo efectuado por tres colonias de vecinos, por lo que el bloqueo de esta vialidad únicamente era en dos carriles.