¿Quiénes son Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”, detenidos por desaparición de Kimberly?

Hombres detenidos por su presunta responsabilidad de la desaparición de Kimberly

Han transcurrido 13 días desde la desaparición de una menor de edad en Naucalpan, ante esto la Fiscalía del Estado de México dio a conocer la mañana de este lunes la detención de dos presuntos responsables.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-EdoMex) dio a conocer la ficha de búsqueda de dos hombres que podrían estar implicados en la desaparición de Kimberly M., una joven de 16 años que desapareció desde el 2 de octubre en Naucalpan.

Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” son los nombres que se encuentran en la ficha donde piden a la ciudadanía que en caso de verlos o reconocerlos lo denuncien vía telefónica al 800 701 8770.

La FGJ-EdoMex informó la detención de Gabriel Rafael “N” de 57 años de edad y Paulo Alberto “N” de 36 años de edad en cumplimiento de orden de aprehensión por el delito de desaparición cometida por particulares.

En la ficha informativa, puede leerse que la aprehensión se dio por la presunta participación que tuvieron estos sujetos en la desaparición de una adolescente de 16 años de edad con las iniciales K.H.M.G en Naucalpan, Estado de México.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el paradero de Kimberly continúa en investigación por parte de este órgano y en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La #FiscalíaEdoméx detiene a Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”, por su probable participación en la desaparición de Kimberly, registrada en el municipio de Naucalpan. Los resultados de diversos análisis periciales establecieron la participación de ambos sujetos previo a la… pic.twitter.com/rDxtqi8fy1 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 13, 2025

Desaparición de Kimberly Montoya

El pasado 2 de octubre se reportó la desaparición de una menor de edad, quien era estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, quien por la tarde asistió a un café internet con la finalidad de imprimir una tarea escolar, y posterior a su salida de este lugar ya no se tuvo conocimiento sobre su ubicación.

Inmediatamente en redes sociales comenzaron a circular videos sobre el recorrido que realizo Kimberly, pero después de unas cuadras ya no se pudo obtener más rastro sobre su paradero.

De acuerdo con la ficha informativa de la FGJ-EdoMex, alrededor de las 16:14 horas la joven caminaba en la colonia San Rafael cuando fue interceptada por Gabriel Rafael “N”, y posteriormente se acercó un vehículo color gris que era conducido por Paulo Alberto “N”.

Posterior a las indagaciones, presuntamente estos dos sujetos privaron de la libertad a la joven estudiante, esto luego de subirse con ella al vehículo y huir de este lugar, negando información sobre la posible ubicación a la que se dirigían.

Blooqueo vial en Periférico Norte por desaparición de Kimberly ı Foto: Captura de Video David Patricio

¿Quiénes son Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”?

Uno de los dos sujetos detenidos por la presunta participación en la desaparición de Kimberly trabajaba como tornero en un taller ubicado en el Estado de México, conforme a la información brindada por la FGJ-EdoMex.

Actualmente los dos sujetos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, y se encuentran en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde se determinará su situación jurídica.

Hasta el momento no se conoce información sobre el paradero de K.H.M.G, por lo que las investigaciones y la búsqueda de la menor de edad continúan con la presunción de que la víctima continúa con vida.

De ser encontrados culpables, ambos podrían enfrentar una pena de 25 hasta 50 años de prisión, y esta sanción podría incrementar pues se trata de una víctima adolescente.

Esta condena sería sentenciada de acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.