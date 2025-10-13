Tras intensas lluvias

Ricardo Gallardo entrega apoyos en Axtla; arriban camiones con electrodomésticos

De forma inmediata el Gobernador del Estado envía a la huasteca 40 camiones con estufas y refrigeradores para familias que perdieron su patrimonio; en Axtla, entregó a las familias del barrio San Miguel apoyos alimentarios y paquetes de limpieza

El Gobernador de SLP con una beneficiaria.
El Gobernador de SLP con una beneficiaria. Foto: Gobierno de SLP.
Por:
La Razón Online

Para continuar atendiendo de manera directa a las familias afectadas por las recientes lluvias en la Huasteca potosina, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó apoyos alimentarios y paquetes de limpieza y desinfección en el barrio San Miguel del municipio de Axtla de Terrazas.

Además, arribaron 40 camiones con electrodomésticos que el Gobierno estatal entregará a las familias afectadas.

Ricardo Gallardo Cardona también encabezó una reunión emergente de atención con autoridades locales de Matlapa, dónde anunció 60 apoyos de 20 mil pesos para las casas más afectadas y 30 paquetes de estufa, colchón, y enseres básicos, para casas con daños menores, de acuerdo al censo del ayuntamiento.

TE RECOMENDAMOS:
Hombres detenidos por su presunta responsabilidad de la desaparición de Kimberly
Podrían estar más de 50 años en prisión

¿Quiénes son Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”, detenidos por desaparición de Kimberly?

Acompañado de autoridades estatales, incluido el Secretario General de Gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez, el Mandatario Potosino reiteró que el respaldo a las familias potosinas será permanente con acciones de atención médica, saneamiento, fumigación y prevención de enfermedades derivadas de esta emergencia.

Finalmente refrendó el trabajo coordinado con las dependencias estatales, el Ejército Mexicano, la Marina, Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal, Protección Civil y los ayuntamientos, para continuar con las acciones de rescate, limpieza y rehabilitación de caminos y viviendas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa.
Sector salud

Trasplante renal infantil, propósito del Cuadrangular del Bienestar de Beisbol en Sinaloa: Rocha Moya