Ricardo Gallardo inaugura Expo Potosí Industrial 2025

Al resaltar que, en 10 años, San Luis Potosí será el tercer polo de desarrollo más grande de México resultado de un trabajo sin límites de la actual administración, el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, inauguró la Expo Potosí Industrial 2025, el encuentro empresarial y de innovación más importante del Bajío, que reúne a líderes de sectores automotriz, aeroespacial, energético, agroindustrial, tecnológico y de manufactura avanzada.

En el Centro de Negocios Potosí, Ricardo Gallardo expuso que tras más de 30 años de una herencia maldita que estuvo inmóvil, hoy San Luis Potosí ha logrado una importante atracción de Inversión Extrajera Directa (IED), así como se encuentra en los primeros lugares en exportación y seguridad que brinda más confianza de las y los empresarios.

La Expo Potosí Industrial 2025 reúne a más de 3 mil 500 asistentes, 600 empresas participantes y 500 compradores nacionales e internacionales, con representación de más de 20 países y durante dos días será sede de más de mil reuniones de negocio, diez conferencias y paneles sobre liderazgo empresarial, automatización, sostenibilidad, talento, diplomacia económica y desarrollo regional.

Entre los temas más destacados se encuentran: “Perspectivas del Liderazgo Empresarial en América del Norte hacia 2030”, “Transformación Digital y Automatización Industrial” y “Oportunidades para México ante las Tensiones Comerciales Globales”, con la participación de representantes de BMW, ABB, Caterpillar, Grupo Acerero, Naturgy, BorgWarner, KPMG, GM, GESTAMP, entre otras firmas.

