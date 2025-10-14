Hallan sangre de Kimberly; caen dos por su desaparición; familia bloquea Periférico

La Fiscalía General del Estado de México informó que detuvo a Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” por su probable participación en la desaparición de Kimberly Moya, registrada el pasado 2 de octubre en Naucalpan, cuando salió de su domicilio en la colonia San Rafael Chamapa al dirigirse a una café Internet para realizar una tarea escolar.

En videos que circularon en redes sociales se ve a la estudiante de 16 años del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan salir de su casa a las 15:56 horas y es captada a las 16:04 ingresando a un cibercafé cercano. Dos minutos después salió del establecimiento.

El Dato: El 9 de octubre la Fiscalía del Estado de México llevó a cabo una búsqueda de Kimberly Moya en la presa Los Cuartos, en San Rafael Chamapa, en Naucalpan.

Otra grabación muestra a la menor que camina por unas calles y luego baja, detrás de una persona, unas escaleras que conectan con la Avenida Minas.

TE RECOMENDAMOS: Documentan agresiones Denuncian en Chiapas ataques contra activistas

La fiscalía local informó ayer que el 2 de octubre la joven caminaba sobre la calle Filomeno, esquina con calle Diagonal Minas, cuando Gabriel Rafael “N” corrió hacia ella y la dirigió al lugar donde estaba un auto que era conducido por Paulo Alberto “N”, quien ya la esperaba en la calle Diagonal Minas.

En ese punto ambos sujetos secuestraron a Kimberly Moya al subirla al vehículo y, posteriormente, huyeron del lugar para ocultar su paradero y negar información sobre su destino.

14 horas llevaba el bloqueo vial en Periférico, cerca del Parque Naucalli

500 metros es la distancia entre la vivienda de Kimberly y el sitio donde desapareció

La autoridad informó que para dar con el paradero de la estudiante se realizaron diversas acciones de búsqueda en lugares públicos y privados. Agentes cumplimentaron una orden de cateo en el taller donde trabajaba Gabriel Rafael “N” y hallaron unas botas café con manchas de sangre.

Tras la localización de las botas, la fiscalía realizó pruebas para llevar a cabo una confronta genética del indicio de las muestras biológicas de los padres con la víctima. El resultado fue “que existe una alta probabilidad de que dichos indicios pertenezcan” a Kimberly.

La fiscalía informó que tras tareas de investigación se analizaron diversos videos relacionados con los hechos y en uno de ellos se pudo identificar que previo a la desaparición de Kimberly, Gabriel Rafael “N” portaba las botas de color café localizadas.

De acuerdo con la autoridad, ante la falta de información por parte de los detenidos sobre el paradero de Kimberly Moya, la Fiscalía del Estado de México, “en estrecha coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, continúa con actos de investigación y búsqueda”.

En tanto, los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla donde quedaron a disposición de la autoridad judicial quien determinará su situación jurídica.

Motociclistas son bloqueados por manifestantes. ı Foto: David Patricio›La Razón

LA PROTESTA. A 11 días de la desaparición de Kimberly Moya, familiares y amigos bloquearon el Periférico, a la altura del Parque Naucalli, para exigir a las autoridades estatales una búsqueda de la estudiante, pues afirmaron que sólo se abrió la carpeta de investigación, pero no ha habido progreso en la búsqueda.

La manifestación integrada por padres, madres y jóvenes inició cerca de las 08:00 horas, lo que ocasionó una larga fila de automóviles. Algunos conductores y motociclistas mostraron su inconformidad ante los bloqueos por lo que discutieron con los inconformes.

En entrevista con Javier Solórzano, en Al Mediodía con Solórzano, en La Razón YouTube, José Manuel Vergara, familiar de la alumna del CCH Naucalpan, consideró que Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” saben qué ha sucedido con la adolescente; no obstante, al momento, aún se desconoce el paradero de ésta.

“Estas personas están coludidas (...) Para nosotros es difícil el hecho de que ya estén detenidos y que todavía no aparezca Kimberly.

“Estas personas saben el paradero de Kimberly, ellos deben saber en qué condiciones está y dónde está, nos la tienen que regresar”, mencionó.

Al ser cuestionado acerca de la mancha de sangre, presuntamente correspondiente a Kimberly Moya, el familiar de ésta mencionó que ello es una muestra para las autoridades estatales para inferir que los ahora detenidos saben qué sucedió con la joven.