Empresa señalada de presunto huachicol transfirió millones a yerno de Rocío Nahle

De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Energy Refinados, empresa que en 2023 transfirió dinero a una compañía en la que es accionista el yerno de la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, realizó ese mismo año operaciones de importación de combustibles que apuntan a posible huachicol fiscal.

Documentos oficiales consultados por MCCI refieren que el 25 de septiembre de 2023, Energy Refinados realizó dos operaciones de importación de grandes volúmenes de combustibles sin haber cubierto el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los derechos por servicios de trámite aduanero ni el Impuesto al Valor Agregado a la importación.

Ese mismo año, Energy Refinados junto con la compañía Reciclador e Óleo transfirieron más de cuatro millones de pesos a Servicios Premezclados Forte, en la que es accionista Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la que en ese entonces era la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, actual gobernadora de Veracruz, según reveló el 16 de mayo de 2024 la unidad de investigación de N+. Al menos 3.3 millones fueron aportados por Energy Refinados.

información de la investigación. ı Foto: Especial.

Información de la investigación. ı Foto: Especial.

La Administración General de Recaudación del SAT determinó que los impuestos omitidos por Energy Refinados en la importación de combustibles superaron los 3 millones 582 mil pesos. Debido a que la compañía no ha pagado, se le aplicaron multas, actualizaciones y recargos que han elevado la deuda a 17 millones 745 mil pesos, según consta en el expediente al que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Energy Refinados impugnó la determinación del SAT mediante un juicio de nulidad, con el que buscó invalidar el cobro de los créditos fiscales. Sin embargo, en el expediente se señala que la empresa no garantizó el adeudo -como exige la legislación fiscal para suspender su cobro-, por lo que la autoridad consideró el crédito como exigible e inició el procedimiento administrativo de ejecución, lo que abre la puerta al embargo de bienes para recuperar los montos reclamados.

En el expediente se mencionan dos operaciones de importación realizadas el 25 de septiembre de 2023, en las que la empresa omitió el pago del IEPS por dos millones 68 mil pesos. Además, en las mismas transacciones, las autoridades determinaron que se incumplió con el pago adicional de 1 millón 514 mil pesos por concepto de derechos por servicios de Trámite Aduanero y el pago del IVA.

El importe actualizado, con recargos, asciende a más de 5 millones 269 mil pesos por adeudos del IEPS, IVA y trámites aduaneros. Además, las autoridades fiscales le han aplicado a la empresa multas por 12 millones 302 mil pesos por infracciones a las leyes tributarias federales y a las disposiciones sobre comercio exterior.

Informe de la investigación. ı Foto: Especial.

El monto de 2 millones 68 mil pesos que las autoridades fiscales identificaron como IEPS omitido por Energy Refinados, permite dimensionar el volumen de combustible involucrado.

Con base en las cuotas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2023 –que es la semana en la que se realizaron las dos importaciones- esa omisión equivale aproximadamente a 748 mil litros si se trata de gasolina regular, 607 mil litros en caso de gasolina premium, o 758 mil litros si corresponde a diésel; ese volumen alcanza para llenar entre 20 y 25 pipas con capacidad de 30 mil litros cada una.

En esa misma semana, la Secretaría de Hacienda aplicó un estímulo fiscal al IEPS mediante el mecanismo de cuotas disminuidas, lo que redujo el impuesto por litro respecto de la cuota base anual.

La cuota general del IEPS para el diésel se ubicaba en 2023 en 6.5055 pesos por litro, pero con el estímulo fiscal aplicado por la Secretaría de Hacienda, la cuota efectiva se redujo en la semana del 23 al 29 de septiembre de ese año a 2.7259 pesos por litro.

En los documentos oficiales consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no se precisa sobre qué tipo de combustible omitió Energy Refinados el pago del IEPS.

El 16 de mayo de 2024, N+ Focus reportó que entre 2019 y 2023 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó permisos por 30 años para venta y transporte de hidrocarburos a compañías que depositaron millones de pesos a empresas de Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle.

En el caso de Energy Refinados, el permiso para la comercialización de petrolíferos lo otorgó la CRE el 30 de septiembre de 2019, constató MCCI.

La investigación periodística mencionó que Servicios y Premezclados Forte, empresa en la que es socio Bilbao Arrieta, recibió en 2023 dinero de permisionarias de la CRE como Energy Refinados, quien aportó al menos 3.3 millones de pesos.

Servicios y Premezclados Forte fue creada en abril de 2018 en Monterrey, teniendo como socio y presidente del consejo a Fernando Bilbao Arrieta, y ha permanecido en ese cargo desde entonces, según consta en actas mercantiles.

Mientras que Energy Refinados fue constituida en febrero de 2017 también en Monterrey, Nuevo León, con el objeto social principal de comercialización de productos derivados del petróleo; en diciembre del año siguiente inició su trámite ante la CRE para obtener el permiso de comercialización de combustibles, el cual obtuvo nueve meses después.

El reportaje periodístico mencionó que el yerno de Rocío Nahle multiplicó sus ingresos con el gobierno de López Obrador, pues pasó de reportar al SAT 1,300 pesos de ingresos en 2018 a más de 100 millones en 2024.

El 18 de mayo de 2024, otras información periodística publicó que una red de empresas vinculadas al yerno habían recibido entre 2019 y 2024 al menos 316 millones de pesos.

Adicionalmente, un reportaje de la prensa nacional reportó el 6 de mayo de 2025 que el IMSS entregó más de mil millones de pesos en contratos de medicamentos a socios del yerno de Nahle, que vendió hasta 800% más caro.

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FGR