A Rocío Nahle y alta burocracia, alza de 25%; a Protección Civil, 13%, a DH, 3.9%

Mientras la propuesta de incremento salarial para la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y para todos sus secretarios de despacho y directores generales, es del 25 por ciento para el año entrante, para despachos como la Secretaría de Protección Civil el incremento a su presupuesto es de un poco más de la mitad, el 13.2 por ciento, y el de organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos es de apenas 3.9 por ciento, aun cuando este último presenta un rezago de casi 75 por ciento en la atención de expedientes de violación a las garantías individuales por “falta de personal especializado”, en muchos de los cuales se presume tortura.

EL DATO: EN EL 2024, la CEDHV emitió 34 recomendaciones por omisiones en la investigación de personas desaparecidas, 9 por tortura y 4 por desaparición forzada.

De acuerdo con la iniciativa de proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 presentada por la gobernadora Rocío Nahle ante el Congreso de Veracruz y que se discutirá mañana jueves, la gobernadora pasará de tener una percepción mensual neta de 67 mil 800.42 pesos a 84 mil 750.53 pesos en el 2026. Al año, la gobernadora, que este 2025 percibe un salario de 813 mil pesos, recibiría un millón 17 mil pesos el próximo año.

No solamente la gobernadora vería incrementar su salario, sino también el de los secretarios de Despacho, quienes ahora reciben 64 mil 531.06 pesos y en el 2025 ganarían 80 mil 663.83 pesos de manera mensual.

De igual forma, los directores generales pasarían de ganar 53 mil 139.29 pesos a 66 mil 424.11 pesos al mes; es decir, también 25 por ciento más.

Además, la alta burocracia de Veracruz recibirá múltiples prestaciones ordinarias, que incluyen ayudas, despensa, compensaciones y gratificaciones.

También recibirán prestaciones anuales, que incluyen más gratificaciones, canasta navideña, aguinaldo, bono anual de despensa y pago del Día de la Madre.

De manera contrastante, la Comisión Estatal de Derechos Humanos pasará de recibir 72 millones 937 mil 060 pesos como presupuesto este año, a 75 millones 854 mil 542 pesos en el próximo, lo que representa un aumento de apenas 3.9 por ciento.

Este mínimo incremento se da en un contexto en el que actualmente se encuentra en trámite un número importante de expedientes en los que se presume tortura, “por lo que se hace de imperiosa necesidad la contratación de más personal especializado”, señala el informe de 2024 de la CEDH, el cual establece que recibió 960 quejas, de las cuales únicamente 244 fueron concluidas; es decir, hay rezago del 75 por ciento en la resolución de los casos.

En el 2024, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió 34 recomendaciones por omisiones en la investigación de personas desaparecidas, nueve por tortura, cuatro por desaparición forzada, cuatro por hechos en los que se violentó el derecho a la vida y cuatro por discriminación, acreditando la calidad de víctimas de violaciones graves a derechos humanos a 440 personas.

El incremento de percepciones de la alta burocracia también se da en medio de la tragedia que aún no termina por las recientes inundaciones derivadas del desbordamiento simultáneo de cuatro importantes ríos que cruzan el estado.

Las lluvias persistentes iniciadas desde el pasado 8 de octubre dejaron calles convertidas en torrentes y casas inundadas, cuyo nivel según testigos superó los cuatro metros y arrastró automóviles, dañó negocios y dejó a miles de veracruzanos damnificados.

De acuerdo con el Gobierno de México, las fuertes lluvias convirtieron a Veracruz en el estado con mayor número de decesos, con un total de 34, y 38 municipios con afectaciones.

Y de igual forma, el 25 por ciento de incremento al salario de la gobernadora y sus altos funcionarios es mayor que el que recibiría la Secretaría de Protección Civil, encargada de respaldar la ayuda ante tragedias como las inundaciones, toda vez que pasará de recibir 94 millones 138 mil 057 pesos en el 2025 a 106 millones 638 mil 057 de pesos en el 2026, lo que representa un aumento de 13.2 por ciento.

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz “es la dependencia del Poder Ejecutivo responsable de la organización, coordinación y operación del Sistema de Protección Civil” y que, mediante la Ley General de Protección Civil, tiene como primer principio “la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas”.

Además, se encarga de efectuar acciones de atención y prevención en atención a incendios forestales, atención a eventos hidrometeorológicos y monitoreo de inundaciones, así como verificaciones a las afectaciones de inmuebles.

