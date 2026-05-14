Gobierno de Yucatán y CFE fortalecen coordinación para ampliar infraestructura eléctrica en el estado

Autoridades de la CFE y el Gobernador de Yucatán.

Para fortalecer la infraestructura eléctrica de Yucatán y acompañar el crecimiento económico, industrial y logístico del estado, el Gobernador Joaquín Díaz Mena se reunió con la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, en el corporativo nacional de la empresa, en la Ciudad de México.

Durante el encuentro, en el que participaron representantes del Gobierno del Estado, la Agencia de Energía de Yucatán y líderes del sector productivo yucateco, el Gobernador Joaquín Díaz Mena destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con la CFE para atender las necesidades actuales y futuras de suministro eléctrico en la entidad.

Joaquín Díaz Mena señaló que Yucatán vive una etapa de expansión económica impulsada por nuevas inversiones, el desarrollo industrial y los proyectos estratégicos del Renacimiento Maya, por lo que resulta necesario contar con infraestructura eléctrica suficiente, planeada y con capacidad para responder al crecimiento del estado.

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En ese sentido, reconoció las inversiones comprometidas por la CFE para fortalecer la red eléctrica en Yucatán, entre ellas proyectos de modernización de infraestructura de media tensión, así como la construcción y ampliación de subestaciones.

Asimismo, se dio seguimiento a proyectos prioritarios previstos para el periodo 2026-2027, los cuales permitirán incrementar la capacidad de transformación en aproximadamente 160 megavoltios-amperios (MVA), lo que contribuirá a dar mayor certeza a las decisiones de inversión y al desarrollo productivo en la entidad.

En materia de generación, el Gobernador Joaquín Díaz Mena destacó la importancia de la Central de Ciclo Combinado Elvia Carrillo Puerto, al señalar que representa una infraestructura clave para fortalecer la seguridad energética de Yucatán y del sureste del país.

El mandatario estatal indicó que la agenda energética está vinculada directamente con los proyectos estratégicos que impulsan el desarrollo de Yucatán, como los polos industriales, el tren de carga hacia Progreso y la ampliación del Puerto de Altura, los cuales requieren certeza en el suministro eléctrico para avanzar de manera ordenada.

A la reunión asistieron representantes de organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Yucatán, la Canacintra, la Coparmex Mérida, la CMIC, la Canirac y la Asociación de Maquiladoras de Exportación (Index) Yucatán, entre otros integrantes del Comité Promotor de Inversiones de Yucatán.

El Gobernador destacó que la participación del sector productivo confirma que la infraestructura eléctrica no solo es un tema técnico, sino un elemento fundamental para la competitividad, la generación de empleos y el bienestar de las familias yucatecas.

Al cierre del encuentro, Díaz Mena refrendó el interés del Gobierno del Estado de mantener una coordinación permanente, ordenada y con mecanismos de seguimiento claros con la CFE, a través de mesas técnicas de trabajo que permitan acompañar la planeación energética del estado.

También agradeció a la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, la apertura para recibir a la delegación yucateca e incorporar los proyectos estratégicos de Yucatán dentro de la planeación energética nacional.

Acompañaron al Gobernador Joaquín Díaz Mena el secretario de Economía y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo; el titular de la Agencia de Energía de Yucatán, Pablo Gamboa Miner, y el representante del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, Víctor José López Martínez.

Por parte de la CFE, también estuvieron presentes el director de Operación, Francisco Javier Maldonado Ramos, y el director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Juan Francisco Cuevas Villagómez.

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FGR