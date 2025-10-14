Con horario de 09:00 a 18:00 horas

Michoacán instala centro de acopio en DIF estatal para reunir víveres para damnificados por lluvias

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que la población podrá llevar alimentos no perecederos y artículos que sean fáciles de almacenar

Michoacán instala centro de acopio en DIF estatal para reunir víveres para damnificados por lluvias. Foto: Especial.
Michoacán se solidariza con las familias afectadas por las lluvias en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, con la instalación de un centro de acopio en el DIF estatal para reunir víveres y otros productos de primera necesidad.

El gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que, durante este martes 14 y mañana miércoles 15 de octubre, la población podrá llevar alimentos no perecederos y artículos que sean fáciles de almacenar, distribuir y que no requieran refrigeración.

De 09:00 a 18:00 horas se recibirá en la dirección avenida Acueducto lote 17, Bosque Cuauhtémoc, de la capital michoacana comida enlatada, pasta para sopa, harina de maíz o trigo, leche en polvo, fórmula y alimentos para bebé, aceite vegetal, azúcar, sal, café soluble, cereales, agua embotellada, o alimentos secos como arroz, frijol o lenteja en bolsa.

También, toallas sanitarias, gel antibacterial, artículos de limpieza y de higiene personal, pañales para bebé y adulto, cobijas o medicamentos.

Ramírez Bedolla destacó que Michoacán ha sido históricamente un estado solidario y de manos abiertas ante la adversidad, por lo que será el jueves próximo cuando los víveres y productos recaudados se envíen a la población afectada, por lo que se solicita a la población a solidarizarse con esta causa.

