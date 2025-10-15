¿Quién es Don Chuy, el hombre que alertó de inundaciones en Poza Rica?

Don Chuy activó la alarma de Pemex en Poza Rica por la inundación

Don Chuy es conocido actualmente en redes sociales como el héroe de Poza Rica, pues con la simple decisión de activar una alarma de Pemex pudo salvar la vida de muchas personas por la inundación.

En redes sociales comenzaron a circular videos agradeciendo a Don Chuy, un trabajador de Pemex que activó la alarma de la empresa para alertar a la población de Poza Rica.

Aproximadamente a las 5:00 horas comenzó a sonar una alarma en Poza Rica, Veracruz, lo que pudo alertar a muchas personas que residen en esta ciudad veracruzana, pues estaba por comenzar la inundación.

Se presume que el responsable de sonar esta alarma de Pemex es Jesús Escamilla, quien ahora es llamado héroe, pues gracias a esta decisión pudo salvar la vida de muchas personas que se encontraban dormidas cuando el Río Cazones comenzó a desbordarse.

¿Quién es Don Chuy Escamilla?

Jesús Escamilla, mejor conocido como Don Chuy, es un trabajador del área Contra Incendios de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Este trabajador activó la alarma contra incendios de Pemex, y a pesar de que inicialmente comenzó a circular una versión en la que se aseguraba que Don Chuy había decidido sonar la alerta por iniciativa propia, este lo desmintió posteriormente.

En un video que se publicó después del video viral en el que Don Chuy activa la alerta, Jesús Mercado aseguró que accionó la alarma luego de recibir la indicación por parte de la jefatura de la empresa como un apoyo a la comunidad, para que los ciudadanos pudieran estar alerta.

Precisó que Pemex tiene protocolos para accionar la alarma, y que esta vez se activó para que las personas que residen en las zonas bajas “como la Morelos” pudieran actuar preventivamente, pues son las que se encontraban más comprometidas ante el desbordamiento del Río Cazones.

Agradeciendo los comentarios que ha recibido en redes sociales y las muestras de apoyo, dijo que esta acción no fue individual, sino que fue en conjunto con el equipo Contra Incendios.

Asimismo, dijo que el jefe de esta área, el ingeniero José Antonio Hernández, coordinó el proceso de apoyo para la ciudadanía no sólo con la alarma, sino con vehículos y lanchas.

Dijo que este video lo hacía para que no existiera ningún mal entendido, y precisó que él no busca ningún tipo de protagonismo, pues se sentía orgulloso de pertenecer al departamento Contra Incendios de Pemex, y de “haber podido contribuir con un granito de arena para ayudar en esta terrible tragedia que afectó a toda nuestra quería ciudad de Poza Rica”.

Don Chuy Escamilla, trabajador de Pemex que activó la alerta ı Foto: Redes Sociales