Atacan con drones instalaciones de unidad antisecuestros de Fiscalía de Baja California en Tijuana

La noche del miércoles 15 de octubre de 2025, las instalaciones de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado en Playas de Tijuana, Baja California, fueron blanco de un ataque con drones que arrojaron artefactos explosivos, generando alarma entre la población y las autoridades locales.

De acuerdo con reportes oficiales, alrededor de las 19:00 horas, al menos tres drones sobrevolaron la zona, lanzando explosivos que provocaron daños en el edificio de la Fiscalía y en al menos seis vehículos, de los cuales cuatro eran particulares y dos pertenecían a la institución.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque la intensidad de la explosión provocó alarma entre los residentes de la zona, quienes reportaron detonaciones y un fuerte operativo de seguridad en las calles aledañas.

Tras el ataque, elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Agencia Estatal de Investigación desplegaron un operativo inmediato para asegurar la zona y evitar nuevos incidentes.

Durante este operativo, se registraron detonaciones de arma de fuego, aparentemente como parte del aseguramiento del área, lo que incrementó la tensión entre los habitantes de Playas de Tijuana.

El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana fue la primera autoridad en confirmar el ataque, emitiendo una alerta para sus ciudadanos e instándolos a mantenerse alejados de la zona afectada.

OCTOBER 15, 2025



Location: Playas de Tijuana

Event: We have received confirmation of the report of an attack on offices belonging to the Baja California state attorney general’s office in the Playas de Tijuana area. Initial reports indicate the attack included explosives with… pic.twitter.com/cvTr7sLjrr — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) October 16, 2025

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Baja California emitió un comunicado reafirmando su compromiso de continuar con la labor investigadora y de llevar ante la justicia a quienes cometieron este acto delictivo.

Hasta el momento, no se han identificado públicamente a los responsables, y se desconoce si se trata de algún grupo criminal en específico. Las autoridades indicaron que la investigación está en curso, y que se revisarán imágenes de seguridad, restos de los explosivos y registros de vuelo de drones en la zona para dar con los perpetradores.

Este ataque se suma a la creciente preocupación por el uso de drones con fines delictivos en México, un fenómeno que ha incrementado en los últimos años, especialmente en estados con alta incidencia delictiva.

La Fiscalía de Baja California reiteró que reforzará las medidas de seguridad en todas sus instalaciones y continuará trabajando con las fuerzas de seguridad federales y locales para prevenir nuevos incidentes.

