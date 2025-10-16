Crimen en Colima: al alza 3 tipos de robo y narcomenudeo

En la imagen, la torreta de una patrulla │ Aumentan inseguridad y 3 tipos de robos en Colima

En Colima, entidad a cargo de Indira Vizcaíno, los delitos de robo a negocio, robo a transeúnte y robo con violencia, así como el narcomenudeo aumentaron comparando el primer semestre de 2024 y 2025. Aunado a esto, 8 de cada 10 colimenses consideran inseguro su estado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025.

Según cifras del Observatorio Nacional Ciudadano, el delito que tuvo un mayor incremento fue el robo a negocio que creció 26 por ciento, pues durante los primeros seis meses de 2024 se reportaron 245 casos mientras que en el mismo lapso de 2025 se tiene el registro de 310 casos.

El segundo delito con más aumento fue el robo a transeúnte con 18 por ciento, pues los casos pasaron de 47 a 55, mientras que el robo con violencia subió 17 por ciento, toda vez que las denuncias pasaron de 41 a 48.

A su vez, el ilícito de narcomenudeo tuvo un alza de 16 por ciento, pues en el primer semestre de 2024 se tiene el reporte de 818 casos y en el 2025 la cifra aumentó a 949.

De acuerdo con la Envipe 2025 la percepción de inseguridad en Colima tuvo un incremento de dos por ciento, ya que pasó de 79.7 en el 2024 a 81. 2 por ciento en 2025.

También reveló que se tuvo un incremento de la población que considera inseguro vivir en su municipio, pues la cifra pasó de 70.8 a 74.4 por ciento de un año a otro.

La encuesta también revela que la principal preocupación de los habitantes de Colima es la inseguridad, pues 71.3 por ciento de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día a su estado. La cifra aumentó cuatro por ciento respecto a 2023, cuando 68.5 por ciento de sus habitantes consideró la inseguridad como el principal problema.

En el desglose de datos de mayores de 18 años encuestados señala que 7 de cada 10 se sintieron inseguros al caminar solos (as) por la noche en los alrededores de su vivienda.

El cajero automático localizado en la vía pública es donde 72.7 por ciento se sintió más inseguro.

Registra que la percepción de inseguridad en la calle pasó de 65.7 por ciento en 2024 a 69.6 por ciento en el 2025. Mientras que en la carretera pasó de 55.8 por ciento a 62.1 en el 2025.

En tanto que en el mercado subió de 49.9 a 55.6 por ciento y en el transporte público pasó de 54.8 a 58.6 por ciento de un año a otro.

Cabe mencionar que el aumento de violencia contra las mujeres en Colima también se ve reflejado en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues se reveló que el estado superó la tasa nacional por cada 100 mil habitantes en los delitos de homicidio doloso, extorsión, violación y violencia familiar cometidos en contra de mujeres, durante los primeros siete meses de 2025.

El más reciente ejemplo de la violencia e inseguridad que se vive en Colima es el asesinato de la regidora y exalcaldesa del municipio de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía, quien fue ejecutada el martes mientras viajaba en una camioneta con su hermano.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima tras lamentar el asesinato de la exalcaldesa y regidora afirmó que la entidad vive “una situación crítica” en materia de seguridad.

Llamó a las autoridades municipales, estatales y federales a coordinarse de manera urgente y redoblar esfuerzos ante la situación crítica de seguridad que se vive en la entidad.