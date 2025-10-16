Dos ataques armados en Jiutepec, Morelos, dejan cuatro muertos

La mañana de este jueves, dos ataques armados perpetrados en la colonia Otilio Montaño, en el municipio de Jiutepec, Morelos, cobraron la vida de cuatro personas, tres hombres y una mujer, lo que desató una intensa movilización de corporaciones policiacas en la zona.

El primer episodio violento se suscitó alrededor de la 1:00 de la madrugada en la calle Francisco Villa, donde dos individuos que se desplazaban a bordo de una motocicleta, dispararon contra una mujer que se encontraba conviviendo con un grupo de personas.

Pese a la intervención de paramédicos que arribaron al sitio para proporcionarle atención médica de emergencia, la víctima murió debido a las heridas de bala recibidas.

Horas más tarde, aproximadamente a las 09:00, se registró una segunda agresión armada en un inmueble localizado en el cruce de las calles Niño Artillero y Niños Héroes.

En este incidente, tres hombres fueron asesinados a tiros al interior del domicilio. Reportes preliminares indican que los atacantes huyeron del lugar a bordo de dos vehículos: un Nissan March de color blanco y un Seat Ibiza negro, sin que hasta el momento se haya logrado su localización.

Personal de la Fiscalía General del Estado se trasladó a ambas escenas del crimen para realizar el levantamiento de indicios y evidencias que permitan el esclarecimiento de los hechos.

Los cuerpos de las cuatro víctimas fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la realización de las autopsias correspondientes.

Las investigaciones continúan en curso para identificar a los responsables y establecer los móviles detrás de estos ataques.

MSL