Gobierno de México y Quintana Roo atienden acceso gratuito a las playas en Tulum: Claudia Sheinbaum

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo en coordinación con el Gobierno de Quintana Roo, trabajan con los empresarios de esta entidad para garantizar el derecho al acceso gratuito a las playas de Tulum, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Le pedí a la Secretaria de Turismo que atendiera el tema de Tulum, que uno es lo que dices, de hoteleros que evitan que haya acceso a las playas, lo cual es ilegal, que controlan el acceso a las playas. Y la otra también que se mencionó hace unos días aquí es el tema del Parque del Jaguar que protege la zona arqueológica, pero al mismo tiempo dejó un espacio más pequeño para el acceso a las playas.

“Entonces, los dos temas los está atendiendo Josefina y la próxima semana nos va a hacer un reporte y lo planteamos aquí para que se mantenga Tulum, que es un lugar espectacular, pero que no limitado el acceso a quien te va recursos económicos. De manera integral lo está atendiendo Josefina, ya le pedimos que nos venga a presentar los acuerdos y cómo se va a atender; y esta también la gobernadora de Quintana Roo, Mara también está haciendo muy buen trabajo, están coordinadas”, informó desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

