Layda de nuevo ejerce censura contra medios

La Fiscalía General de Campeche (FGECAM) ordenó a Telemar que le proporcione “información detallada sobre el personal responsable de la redacción de notas publicadas en sus plataformas digitales” y advirtió de sanciones económicas y procesos legales en caso de no cumplir con los requerimientos.
El portal de noticias señaló que en el oficio que les fue enviado señalan como plazo 5 días para cumplir con lo ordenado o iniciarán procesos por “desobediencia a la autoridad”.
- El Tip: el periodista Jorge González Valdez, a quien el gobierno de Layda Sansores le puso un censor, está citado a una audiencia intermedia el 28 de octubre para ver si van a proceso.
La empresa consideró que esta medida es un intento de “control y censura” parecido al que le impuso el gobierno de Campeche al periodista Jorge González Valdez a quien le ordenaron no hacer referencia a la gobernadora Layda Sansores en sus publicaciones y de hacerlo tendría que ser revisado por un integrante del Tribunal Superior de Justicia quien decide si se publica o no.
En primer trienio de Castro, más fosas clandestinas en BCS
En un comunicado, Telemar mencionó que la acción de la FGECAM refuerza la percepción de que los órganos del gobierno buscan limitar la libertad de expresión y acallar la cobertura periodística que cuestiona la gestión pública en la entidad, generando un ambiente de autocensura entre los medios locales.
- 2 mdp a pagar, condenaron a González Valdez
El oficio 040/2025 hace referencia a artículos de la Constitución Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche, que obligan a las personas y empresas a suministrar información en investigaciones del Ministerio Público.
Críticos señalan que el uso de estas disposiciones en casos donde se cuestiona la labor periodística podría constituir exceso de autoridad y un precedente peligroso para la libertad de prensa en Campeche.