Layda de nuevo ejerce censura contra medios

La Fiscalía General de Campeche (FGECAM) ordenó a Telemar que le proporcione “información detallada sobre el personal responsable de la redacción de notas publicadas en sus plataformas digitales” y advirtió de sanciones económicas y procesos legales en caso de no cumplir con los requerimientos.

El portal de noticias señaló que en el oficio que les fue enviado señalan como plazo 5 días para cumplir con lo ordenado o iniciarán procesos por “desobediencia a la autoridad”.

El Tip: el periodista Jorge González Valdez, a quien el gobierno de Layda Sansores le puso un censor, está citado a una audiencia intermedia el 28 de octubre para ver si van a proceso.

La empresa consideró que esta medida es un intento de “control y censura” parecido al que le impuso el gobierno de Campeche al periodista Jorge González Valdez a quien le ordenaron no hacer referencia a la gobernadora Layda Sansores en sus publicaciones y de hacerlo tendría que ser revisado por un integrante del Tribunal Superior de Justicia quien decide si se publica o no.

En un comunicado, Telemar mencionó que la acción de la FGECAM refuerza la percepción de que los órganos del gobierno buscan limitar la libertad de expresión y acallar la cobertura periodística que cuestiona la gestión pública en la entidad, generando un ambiente de autocensura entre los medios locales.

2 mdp a pagar, condenaron a González Valdez

El oficio 040/2025 hace referencia a artículos de la Constitución Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche, que obligan a las personas y empresas a suministrar información en investigaciones del Ministerio Público.

Críticos señalan que el uso de estas disposiciones en casos donde se cuestiona la labor periodística podría constituir exceso de autoridad y un precedente peligroso para la libertad de prensa en Campeche.