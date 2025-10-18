Edomex lanza "Mujeres Plomeras"

Convocan a jefas de familia del Edomex a capacitarse como ‘Mujeres Plomeras’

Con formación técnica “Mujeres Plomeras”, certificación oficial y herramientas, las participantes podrán generar ingresos y promover el uso responsable del agua

"Mujeres Plomeras": capacitación gratuita para jefas de familia del Estado de México
"Mujeres Plomeras": capacitación gratuita para jefas de familia del Estado de México Foto: Especial
Por:
Mariana Salazar Lozada

La Secretaría del Agua del Estado de México (Edomex) lanzó una nueva convocatoria del programa Mujeres Plomeras, dirigida a mujeres mayores de 18 años, especialmente jefas de familia interesadas en aprender el oficio de la plomería y contribuir al cuidado del agua en sus comunidades.

El registro estará abierto hasta el 10 de noviembre de 2025 a través del portal oficial agua.edomex.gob.mx/mujeres-plomeras.

¿Qué es el programa Mujeres Plomeras?

El programa tiene como propósito empoderar a las mujeres mexiquenses mediante la capacitación técnica en plomería básica, instalación y mantenimiento de sistemas hidrosanitarios.

Busca también romper estereotipos de género, fomentar el autoempleo y promover una cultura de ahorro del agua en los hogares del Estado de México.

Capacitación gratuita y con certificación

  • Duración: Aproximadamente 40 horas de formación teórico-práctica.
  • Temas: Detección y reparación de fugas, instalación de tuberías, mantenimiento de llaves, válvulas y sistemas domésticos.
  • Costo: Totalmente gratuito.
  • Certificación: Al concluir, las participantes recibirán una constancia avalada por el CECATI, dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
  • Beneficio adicional: Se entrega un kit de herramientas profesionales (llaves, pinzas, cortador de tubo, cinta teflón, entre otros) para aplicar lo aprendido.

Requisitos para participar

Para formar parte del programa, las interesadas deberán:

  • Ser mujeres mayores de 18 años.
  • Residir en el Estado de México.
  • Ser jefas de familia o responsables del hogar.
  • Presentar acta de nacimiento, CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio.
  • Tener disposición para asistir al curso completo.

El programa prioriza a mujeres que viven en municipios con alta marginación o escasez de agua, así como a aquellas que pertenecen a comunidades indígenas o afromexicanas.

¿Cómo registrarse al programa?

  • Ingresa a agua.edomex.gob.mx/mujeres-plomeras.
  • Lee la convocatoria completa y reúne tus documentos.
  • Llena el formulario en línea antes del 10 de noviembre de 2025.
  • Espera la confirmación de tu registro.
  • Para dudas o asistencia, escribe a plomeras.agua@edomex.gob.mx.

Más que un curso: un paso hacia el empoderamiento

La Secretaría del Agua destacó que el aprendizaje de plomería permite a las mujeres ahorrar en reparaciones domésticas, generar ingresos adicionales y fortalecer su papel en la comunidad como promotoras del uso responsable del agua.

El programa Mujeres Plomeras representa una oportunidad real para mejorar la economía familiar y participar activamente en la conservación de los recursos hídricos del Estado de México.

MSL

Temas:
