Convocan a jefas de familia del Edomex a capacitarse como ‘Mujeres Plomeras’

La Secretaría del Agua del Estado de México (Edomex) lanzó una nueva convocatoria del programa Mujeres Plomeras, dirigida a mujeres mayores de 18 años, especialmente jefas de familia interesadas en aprender el oficio de la plomería y contribuir al cuidado del agua en sus comunidades.
El registro estará abierto hasta el 10 de noviembre de 2025 a través del portal oficial agua.edomex.gob.mx/mujeres-plomeras.
¿Qué es el programa Mujeres Plomeras?
El programa tiene como propósito empoderar a las mujeres mexiquenses mediante la capacitación técnica en plomería básica, instalación y mantenimiento de sistemas hidrosanitarios.
Desbordan 18 mil aficionados el Estadio de Culiacán durante inicio de la Liga Mexicana del Pacífico
Busca también romper estereotipos de género, fomentar el autoempleo y promover una cultura de ahorro del agua en los hogares del Estado de México.
Capacitación gratuita y con certificación
- Duración: Aproximadamente 40 horas de formación teórico-práctica.
- Temas: Detección y reparación de fugas, instalación de tuberías, mantenimiento de llaves, válvulas y sistemas domésticos.
- Costo: Totalmente gratuito.
- Certificación: Al concluir, las participantes recibirán una constancia avalada por el CECATI, dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
- Beneficio adicional: Se entrega un kit de herramientas profesionales (llaves, pinzas, cortador de tubo, cinta teflón, entre otros) para aplicar lo aprendido.
Requisitos para participar
Para formar parte del programa, las interesadas deberán:
- Ser mujeres mayores de 18 años.
- Residir en el Estado de México.
- Ser jefas de familia o responsables del hogar.
- Presentar acta de nacimiento, CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio.
- Tener disposición para asistir al curso completo.
El programa prioriza a mujeres que viven en municipios con alta marginación o escasez de agua, así como a aquellas que pertenecen a comunidades indígenas o afromexicanas.
¿Cómo registrarse al programa?
- Ingresa a agua.edomex.gob.mx/mujeres-plomeras.
- Lee la convocatoria completa y reúne tus documentos.
- Llena el formulario en línea antes del 10 de noviembre de 2025.
- Espera la confirmación de tu registro.
- Para dudas o asistencia, escribe a plomeras.agua@edomex.gob.mx.
Más que un curso: un paso hacia el empoderamiento
La Secretaría del Agua destacó que el aprendizaje de plomería permite a las mujeres ahorrar en reparaciones domésticas, generar ingresos adicionales y fortalecer su papel en la comunidad como promotoras del uso responsable del agua.
El programa Mujeres Plomeras representa una oportunidad real para mejorar la economía familiar y participar activamente en la conservación de los recursos hídricos del Estado de México.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL