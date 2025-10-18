Destituyen al director del penal de Tijuana tras transmisión en vivo de internas desde su celda.

El gobierno de Baja California destituyó al director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa, en Tijuana, luego de que tres mujeres privadas de la libertad transmitieran un video en vivo desde el interior de su celda, hecho que evidenció fallas de seguridad dentro del penal y generó una investigación formal.

La grabación, de ocho minutos con 40 segundos, muestra a las internas relatando su vida cotidiana, bromeando entre sí y mostrando la comida que reciben. “Para que vean lo que comemos”, dice una de ellas mientras destapa un recipiente con alimentos, a lo que otra agrega entre risas: “Esta es la deliciosa, rica y suculenta comida del penal La Mesa”.

Durante la transmisión, las reclusas, que se identifican como “La Brisa de Buenos Aires” y otras dos compañeras, se presentan, mencionan cuánto tiempo llevan encarceladas y piden apoyo económico. “Aquí en el penal de La Mesa, cuatro años”, dice una. “Cuatro meses y qué vergüenza me ha dado la cárcel”, responde otra. En tono irónico, también mencionan los delitos por los que fueron recluidas y piden a los espectadores: “Manden dinero, todos, por favor”.

El portal Sin Censura BC reportó que el video fue grabado el 7 de agosto, y que tras su difusión las mujeres fueron golpeadas, separadas en distintas áreas del penal y se les negó el acceso a sus abogados.

Inhibidores ya no bloquean la red 5G: Marina del Pilar

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó la autenticidad de la transmisión y señaló que el caso fue turnado a la Secretaría Anticorrupción del estado.

En conferencia de prensa, acompañada por el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, informó que el director del penal fue separado del cargo hace tres semanas, en tanto avanzan las investigaciones.

La mandataria explicó que, aunque el penal cuenta con inhibidores de señal, los equipos son obsoletos y ya no bloquean la red 5G. “Esos aparatos se están reemplazando por nueva tecnología. La que se tenía ya no inhibe las señales actuales”, detalló.

