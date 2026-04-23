“Cultura del estado está en su mejor momento”

EN OPINIÓN del secretario de Economía y Trabajo de Yucatán, Jorge Ermilo Barrera, “la cultura yucateca está en su mejor momento”, con proyectos e inversiones que se impulsan desde el gobierno.

En entrevista con La Razón, el funcionario dijo que al estado de Yucatán están llegando empresas de diferentes vocaciones, sobre todo en sectores que pagan mejor, como es la aeronáutica, la agroindustria, logística y la distribución entre otras.

“Son sectores que han encontrado en Yucatán su casa y es producto de los grandes proyectos de inversión que el gobernador Joaquín Díaz Mena ha anunciado, como la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, el Tren Maya y los corredores industriales”, explicó.

Asimismo, destacó el apoyo que se le brinda a los empresarios del estado, con espacios comerciales como es la Semana Yucatán en México.

Además, Barrera Novelo dijo que el total de las ganancias del evento es para los artesanos y expositores, y la participación de todos ellos es subsidiada por el gobierno de Yucatán. “A los empresarios se les apoya de forma impresionante: primero destaco que en cada uno de estos proyectos de inversión pública y privada se busca la prioridad local de empresas orgullosamente yucatecas. Segundo, con programas de financiamiento y capacitaciones, pero también con espacios comerciales como la Semana de Yucatán”, acentuó.

También mencionó que el estado de Yucatán ya se prepara para recibir a los turistas que lleguen con motivo del Mundial, con certificaciones y capacitaciones a los prestadores de servicios.

Además, se desplegará un impulso a los restaurantes y promociones y campañas turísticas como Santuario Maya, que es una estrategia para promover pernoctas más largas y fortalecer el turismo comunitario. “Esta campaña nace de un propósito claro: queremos que quienes visiten Yucatán se queden más tiempo y descubran todo lo que el estado tiene que ofrecer. Que conozcan sitios emblemáticos como Chichén Itzá o Uxmal”, afirmó.