Asaltan a alcalde electo de Misantla, Veracruz, tras entregar apoyos

El presidente electo municipal de Misantla, Veracruz, René Omar Jaén y su equipo fueron víctimas de un robo armado en una gasolinera de Tihuatlán, tras regresar de entregar apoyos a víctimas por las inundaciones en el municipio de Álamo.

De acuerdo con medios locales, durante el hecho, al alcalde y su equipo les robaron una camioneta, celulares, cámaras de foto y video y otras pertenencias cerca de las 11:00 horas del sábado.

Luego del robo el alcalde dio un mensaje en la caseta de Totomoxtle en la autopista Cardel- Tuxpan y condenó los hechos en los cuales nadie salió herido, sin embargo, les quitaron celulares, equipo fotográfico y otras pertenecías.

“Son las 11 de la noche y estamos en la caseta de Totomoxtle, en la autopista que va de la ciudad de Veracruz hacia Tuxpan. Consternados, hace unos momentos nos pasó un incidente desagradable para todo nuestro equipo, estamos aquí unidos y eso es lo que nos caracteriza, en parte temerosos”, indicó el alcalde electo de Misantla.

Durante el mensaje en video expresó que la gente que sufrió este percance es gente que venía de entregar apoyo a las víctimas, “los buenos somos más”, dijo el alcalde electo.

“Todos estamos bien, solo con los nervios, con temor, pero pues a sabiendas que hicimos un acto muy bueno hoy, en su momento cosecharemos cosas buenas”, dijo René Omar Jaén, para luego agradecer a su equipo por acompañarlo a la repartición de donaciones.

En sus mismas redes sociales y previo al incidente había compartido imágenes de los momentos en los que entregaba la ayuda en la comunidad de Misantla.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT