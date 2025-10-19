Capturan a seis vinculados con ataque a agentes en Acapulco

Seis personas involucradas en el ataque que dejó a tres agentes federales heridos ayer en Acapulco, Guerrero, fueron capturados.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que luego del atentado se realizaron operativos, cuyo resultado fue la aprehensión de seis sujetos.

Entre ellos se capturó al presunto autor intelectual del ataque, identificado como Antonio “N”.

Tras la agresión contra agentes de @SSPCMexico en Acapulco, donde tres compañeros resultaron lesionados y un delincuente perdió la vida, se realizaron operativos coordinados con @GabSeguridadMX, @Gob_Guerrero, @Fiscalia_Mor y @sspc_Morelos.

Resultado: 6 detenidos, aseguramiento…

Dicha operación contó con la participación de elementos del Gobierno de Guerrero, la Fiscalía General de Morelos y la Secretaría de Seguridad del mismo estado.

El funcionario agradeció a la gobernadora guerrerense, Evelyn Salgado, y a la Secretaría de Salud en ese estado por la atención que se brindó a los agentes que resultaron heridos y que ya se encuentran fuera de peligro.

Ayer, la Secretaría de Seguridad del estado de Guerrero dio a conocer la agresión que sufrieron elementos de la SSPC, que circulaban por la avenida Taller, en la colonia Roble, del municipio de Acapulco.

El reporte detalló que los agentes realizaban recorridos como parte de una investigación en la zona, cuando un par de sujetos, que viajaban a bordo de una motocicleta, les dispararon.

Los agentes repelieron la agresión, lo cual ocasionó que uno de los agresores perdiera la vida.

