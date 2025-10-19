Ensenada recibe a más de un millón de cruceristas anuales por segunda vez en administración de Marina del Pilar

Ensenada recibe a más de un millón de pasajeros en lo que va del año.

Con la llegada de 270 cruceros, como el Navigator of the Seas de la empresa Royal Caribbean, el puerto de Ensenada alcanzó la visita de un millón 9 mil 128 pasajeros en lo que va de 2025, superando la cifra total registrada en 2023, informó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, logro que muestra la fortaleza y crecimiento del turismo en la entidad.

La mandataria estatal refirió que en diciembre de 2023, con 320 arribos de cruceros, dicho puerto tuvo por primera vez la visita de más de un millón de pasajeros, consolidándose como uno de los tres destinos más importantes de México en esta industria.

“Baja California continúa consolidándose como un destino turístico de calidad gracias al esfuerzo, hospitalidad y compromiso de su gente, que día a día trabaja para ofrecer experiencias auténticas a nuestros visitantes”, resaltó.

A la derecha, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. ı Foto: Cortesía

Comentó que este logro es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo, la Administración del Sistema Portuario Nacional de Ensenada (ASIPONA) y el Ayuntamiento de Ensenada.

La mandataria destacó que el turismo de cruceros es un motor fundamental para la economía y el desarrollo de Baja California, donde por segunda vez en la actual administración se supera la cifra de un millón de pasajeros anuales, lo que distingue la vocación turística de la entidad.

“De esta manera reafirmamos el compromiso de proyectar el liderazgo de nuestro estado como destino de referencia, brindando experiencias memorables a quienes nos visitan y fortaleciendo la hospitalidad que caracteriza a la entidad” Marina del Pilar, gobernadora de Baja California



Por último, la secretaria de Turismo de la entidad, Zaida Luz López, subrayó que Ensenada confirma su posición como un destino estratégico para la industria marítima, al brindar experiencias únicas y fortalecer la competitividad de la entidad a nivel internacional.

Ensenada, destino turístico estratégico en Baja California. ı Foto: Cortesía

cehr