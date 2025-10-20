Aguascalientes comparte su identidad y tradición en el desfile ‘Arts in the Dark’ de Chicago

Con el brillo y la elegancia de La Catrina, símbolo universal del arte mexicano, Aguascalientes se hizo presente en el desfile “Arts in the Dark”, uno de los eventos culturales más esperados del otoño en Chicago.

La participación del estado fue encabezada por la figura emblemática creada por José Guadalupe Posada, artista originario de Aguascalientes, quien transformó la calavera en un ícono del Día de Muertos y de la identidad mexicana ante el mundo.

La gobernadora Tere Jiménez destacó el orgullo de representar a Aguascalientes en una celebración que reúne la creatividad y el arte de diversas culturas.

“La Catrina formó parte del desfile “Arts in the Dark”, un encuentro que se realizó en Chicago, el cual celebra el arte y las tradiciones del mundo. Con la emblemática figura creada por José Guadalupe Posada, Aguascalientes compartió su identidad y herencia artística.”, señaló la gobernadora.

La Catrina en Chicago ı Foto: Especial

Durante la noche del sábado 18 de octubre, más de 90 grupos culturales, artistas y colectivos participaron en el desfile con carrozas, trajes brillantes y representaciones artísticas que encantaron a los asistentes.

Se estima que más de 100 mil personas acudieron para disfrutar del espectáculo, que recorrió State Street desde Randolph hasta Van Buren.

Los organizadores subrayaron que la seguridad del evento fue una prioridad, con la colaboración de la Alcaldía de Chicago y el Departamento de Policía, quienes implementaron un operativo especial con centro de comando y monitoreo constante para garantizar el bienestar de los asistentes.

El desfile Arts in the Dark celebra su 11ª edición como un homenaje a la diversidad cultural y al poder del arte para unir comunidades. En esta edición, la presencia de Aguascalientes destacó por su color, tradición y el mensaje de orgullo mexicano que representa La Catrina, recordando al mundo que el arte de Posada sigue vivo, trascendiendo fronteras y generaciones.

Desfile “Arts in the Dark” ı Foto: Especial

