Para mejorar la atención y agilizar los trámites, presenta Gobierno de Oaxaca acciones de mejoramiento a módulos de Semovi

Con la finalidad de eliminar la venta de citas, turnos y gestorías, el Gobierno de Oaxaca presentó las acciones de mejora realizadas a los módulos de atención de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Dentro del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), el Gobernador Salomón Jara Cruz resaltó que se busca eliminar obstáculos y hacer más sencillos los trámites, para que la gente pueda realizarlos en el menor tiempo posible y con un mejor servicio.

“Nuestro objetivo y propósito es tener un gobierno digital, donde todos los trámites se hagan a través de App Oaxaca y así poner la tecnología al servicio del pueblo, para evitar la corrupción, burocracia y todo lo que pasa alrededor”, subrayó.

Salomón Jara Cruz presenta mejoras en módulos de Semovi ı Foto: Especial

En tanto, la titular de la Semovi, Yesenia Nolasco Ramírez, detalló que, como parte de las labores concretas a corto plazo, se evalúa constantemente a estos espacios de atención, promueve la campaña “Cero Moches”, se capacita constantemente a las y los coordinadores de los espacios, erradica el intermediarismo y refuerza con personal a módulos de Valles Centrales.

Indicó que, en 2026 se han modernizado los módulos en Santa Cruz Xoxocotlán, el módulo Carranza (Antes Violetas), el ubicado en Huajuapan de Leóns y el módulo Monte Albán (Plaza Bella). En tanto, se tienen en proceso de remodelación los módulos de Pinotepa Nacional y Puerto Escondido, que serán reaperturados en los primeros días de junio.

Detalló que, el nuevo sistema de turnos, el cual se implementará por primera instancia en 25 de los 52 módulos con mayor demanda, mejorará la experiencia de las y los ciudadanos; además, con esto se optimiza el ordenamiento en la sucursal, lo que evita tiempos muertos y personal saturado, e incrementa el número total de atenciones.

Por último, indicó que ya se pueden realizar diversos trámites de la dependencia en App Oaxaca como: licencias de conducir, exámenes teóricos de manejo, citas, tarjetas de circulación particulares y por 30 días, constancias de no emplacamiento y antigüedad vehicular, y permisos provisionales para circular sin placas.

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MSL