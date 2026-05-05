Agreden talamontes a autoridades militares en Ocuilan; no se reportan lesionados ni detenidos

Este martes, a través del número de emergencias nacional 9-1-1, se tuvo conocimiento de una agresión de presuntos talamontes a personal de la Guardia Nacional (GN) en Ocuilan, Estado de México, sin que se registraran personas lesionadas o detenidas.

Minutos más tarde se informó que la situación fue controlada.

De acuerdo con el reporte, integrantes de la GN realizaban un punto de inspección en el poblado de Santa Martha Ocuilan, cuando se percataron del paso de un automotor con troncos de madera, mismo que era escoltado por otras dos unidades, por lo que al solicitar que detuvieran la marcha, el conductor aceleró y los vehículos que lo escoltaban bloquearon el paso para que se diera a la fuga.

Durante esta acción, el personal de la GN fue agredido con disparos de arma de fuego, quienes repelieron la agresión y solicitaron apoyo de elementos de la Defensa y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes acudieron al sitio.

Por estos hechos, pobladores de la comunidad de Santa Martha realizaron bloqueos en los accesos a dicha población con troncos, solicitando atender el tema de la tala clandestina, por lo que acudieron al lugar, el comandante de la 22/a. Zona Militar y el Subsecretario de la Policía Estatal de la SSEM, para entablar conversaciones con los manifestantes quienes acordaron que sus demandas serán atendidas con la prontitud debida por el gobierno del estado.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para realizar las diligencias correspondientes y la localización de indicios en el lugar del enfrentamiento, como casquillos percutidos, poniendo a disposición del Ministerio Público una camioneta asegurada con troncos de madera y otro automotor tipo pick up aparentemente relacionado con los hechos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR