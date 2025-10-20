Tere Jiménez llama a redoblar esfuerzos por la seguridad en Aguascalientes.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la LXXIV Asamblea Plenaria de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, donde llamó a las corporaciones e instituciones involucradas a redoblar esfuerzos para fortalecer la seguridad en el estado.

Asimismo, destacó la importancia de la participación ciudadana en las tareas de seguridad, e hizo un llamado a la población a denunciar cualquier hecho delictivo o situación sospechosa, para fortalecer la coordinación con las autoridades y garantizar la paz en todo el estado.

“Tenemos que cuidar a Aguascalientes y todos podemos aportar nuestro granito de arena; en los hogares, en las empresas, en las escuelas, todos podemos hacer algo para fortalecer nuestro tejido social y generar un entorno seguro para todas y todos”, expresó.

Durante el encuentro se revisaron los avances del Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes” y se propusieron algunas acciones para reforzar las estrategias de seguridad en todo el estado.

En la reunión participaron Karla Isabel Martorell Moya, coordinadora general de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia Aguascalientes; María José Ocampo Vázquez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Homero Edmundo Blanco Lozada, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Leonardo Dámaso Solís Guillén, jefe de Estado Mayor de la 14/a. Zona Militar; además de presidentes municipales, legisladores, empresarios, entre otras autoridades civiles y militares.

JVR