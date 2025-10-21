Cimbra un operativo al reclusorio de Aguaruto

La muerte de un interno en el penal de Aguaruto, así como los decomisos de droga, armas, celulares, radios y hasta módems sacudieron ayer a ese penal de Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa informó que una persona privada de la libertad murió en este centro penitenciario ubicado en el municipio de Culiacán.

De acuerdo con la dependencia, la persona que falleció se desvaneció en su módulo, por lo que le brindaron los primeros auxilios; sin embargo, ya había perdido la vida.

El Dato: Aguaruto ha padecido sobrepoblación, un problema que se acrecentó tras el cierre de las prisiones municipales, y la saturación dificulta la convivencia entre internos.

“La Dirección del penal dio vista a la autoridad ministerial para que realice las diligencias de ley. Asimismo, se puso en contacto con la familia para asesorarla y apoyar en los trámites administrativos”, informó la secretaría.

Aunque la autoridad no mencionó el motivo del desvanecimiento, de acuerdo con medios locales el interno habría muerto por detonaciones de arma de fuego en el interior del penal.

Más tarde, en un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa indicó que realizó una revisión rutinaria en el mismo centro penitenciario de Aguaruto, en el que el Grupo Interinstitucional aseguró sustancias ilícitas y materiales prohibidos.

4 centros penitenciarios para adultos hay en Sinaloa

En la revisión participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

“Elementos de la PEP realizaron dicha revisión con el apoyo de la Compañía de Revisión de Penales de la Guardia Nacional y de una base de operaciones del Ejército Mexicano, las cuales brindaron seguridad en la periferia del inmueble penitenciario”, refirió la dependencia.

Informó que, como resultado de la revisión en seis módulos del centro penitenciario, fueron encontradas tres pistolas de diferentes calibres, tres cargadores, 22 cartuchos útiles y 54 dosis de cocaína, así como 22 celulares de diferentes marcas, tres módems, una báscula gramera y dos radios.

Todo el material anterior se puso a disposición de las autoridades ministeriales para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

Finalmente, se informó que la intervención finalizó sin novedad y se observó en todo momento el cumplimiento de la normatividad y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

Apenas el viernes pasado, en este mismo reclusorio local se suscitó una riña violenta que se extendió a varios módulos, en la que un interno identificado como José Eleazar “N” resultó muerto y tres más heridos, por lo que sobrevinieron varios operativos en los que fueron aseguradas siete armas de fuego, tres de ellas fusiles automáticos, así como un artefacto explosivo artesanal.

No es la primera vez que se localizan objetos prohibidos dentro del penal, pues el pasado 5 de febrero la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública local, Verona Hernández, informó que, como resultado de un operativo que realizaron autoridades estatales y federales al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, se aseguraron armas cortas, cuchillos y navajas, entre otros objetos no permitidos.

La vocera detalló que el operativo fue en los módulos 12 y 14, donde se localizaron armas cortas, dos cargadores, 27 cartuchos, 32 cuchillos, 24 desarmadores, tres tijeras, una navaja, cinco puntas, 12 tijeras, 24 teléfonos celulares, siete radios, dos chips de telefonía, dos módems y dos básculas grameras.

También se informó que el Grupo Interinstitucional realizó inspección de rutina en el penal El Castillo de Mazatlán el día 10 de febrero.

Ahí se localizaron dos machetes, 41 cuchillos, 55 puntas, 37 desarmadores, 51 tijeras, una estrella metálica o ponchallantas, un teléfono celular, tres módems, una tarjeta SIM, un disco duro y 42 memorias usb.

Verona Hernández dijo que estas acciones fueron realizadas para mantener el orden y la seguridad dentro de los centros penitenciarios.

De igual forma, el pasado mes de enero, en el mismo centro penitenciario, los agentes se sorprendieron al encontrar un sistema Starlink de la compañía del empresario estadounidense Elon Musk, el cual fue decomisado.

En esa ocasión, como resultado, se decomisaron 39 celulares, cuatro radios, dos sistemas Starlink, 56 cuchillos y navajas, nueve puntas, siete cutters, herramientas, dos dosis de marihuana y varios dispositivos de comunicación.

Algunas familias de personas privadas de la libertad en Aguaruto recurrieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para solicitar apoyo e información sobre la situación de sus familiares, luego de los reportes de revisiones realizadas al interior del penal este lunes.

El presidente del organismo, Óscar Loza Ochoa, explicó que cuando se recibieron las llamadas, la CEDH ya había iniciado una investigación de oficio para solicitar información a las autoridades penitenciarias sobre las acciones de revisión y el respeto a los derechos humanos dentro de ese centro de readaptación social.