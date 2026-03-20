Gobierno de Yucatán refuerza coordinación para mantener un estado seguro en temporada vacacional

Al encabezar la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Yucatán, el Gobernador Joaquín Díaz Mena llamó a fortalecer la coordinación y la organización, a fin de brindar tranquilidad y armonía a las familias yucatecas y a quienes visitan el estado durante la temporada de vacaciones de Semana Santa.

Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el mandatario estatal reiteró que la seguridad de la población yucateca es una prioridad para su Gobierno, responsabilidad que se asume todos los días con seriedad, coordinación, prevención y resultados.

“Tenemos muy claro que la paz no se decreta, sino que la tenemos que construir día con día, con trabajo, coordinación y un profundo sentido de servicio. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso para que cada familia yucateca viva tranquila, cada visitante se sienta seguro y cada rincón de nuestro estado siga siendo un espacio de paz”, aseveró.

TE RECOMENDAMOS: Fiscal de Michoacán Presenta Carlos Torres Piña transformación institucional al Consejo Coordinador Empresarial

En ese sentido, el Gobernador Joaquín Díaz Mena señaló que, a través del operativo de Semana Santa, en coordinación con el programa Héroes Paisanos, se tiene el objetivo claro de cuidar a las personas, a las familias y garantizar que Yucatán siga siendo un lugar donde se pueda vivir y disfrutar en paz, con presencia institucional en sus carreteras, en zonas turísticas, en espacios públicos y en puntos estratégicos durante la temporada vacacional.

En ese contexto, el jefe del Ejecutivo reconoció el trabajo de la SSP y la cooperación con la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y todas las instituciones que participan en este esfuerzo de construcción de la paz en Yucatán. “Sigamos trabajando unidos, porque cuidar Yucatán es cuidar a nuestra gente, y ese seguirá siendo nuestro mayor compromiso”, finalizó el mandatario.

En la reunión estuvieron el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda; el comandante de la 32/A Zona Militar, general de brigada Juan Manuel Mendoza Portillo; el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Yucatán, general brigadier de Guardia Nacional, Isidoro Cázares Cruz; el jefe de Estado Mayor y representante de la Novena Zona Naval, contralmirante Víctor Omar Mendoza Aguilar; el fiscal federal en Yucatán, Alejandro Ríos Covián Silveira; y el fiscal general del Estado, Juan Manuel León León.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR