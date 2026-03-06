Joaquín Díaz Mena promueve en Houston el Congreso Mundial Brahman Yucatán 2026.

Desde el Houston Livestock Show and Rodeo 2026, considerado el evento ganadero más grande del mundo, el Gobernador Joaquín Díaz Mena promovió ante productores, criadores y especialistas internacionales el Congreso Mundial Brahman Yucatán 2026, que se celebrará del 10 al 15 de noviembre en la Feria Internacional de Yucatán.

Durante su participación en esta exposición ganadera, que se lleva a cabo del 2 al 22 de marzo en el NRG Park, recinto que alberga competencias, subastas y exhibiciones agrícolas de talla internacional, el mandatario yucateco dirigió un mensaje en español e inglés ante representantes del sector bovino provenientes de distintos países, a quienes extendió la invitación para participar en este encuentro global que se realizará en la capital yucateca.

Ante integrantes del Consejo de la Federación Internacional Brahman, Díaz Mena destacó que Yucatán ha sido parte clave en el desarrollo del ganado Brahman en México, gracias al trabajo de sus productores en el mejoramiento genético y en programas de crianza.

Explicó que el Congreso Mundial Brahman 2026, considerado el encuentro internacional más importante de esta raza bovina, se realizará en Xmatkuil, cerca de Mérida, y reunirá a entre cuatro mil y cinco mil participantes de diversos países, con un programa que incluirá conferencias internacionales, exhibiciones ganaderas, talleres técnicos, subastas y visitas de campo.

Durante su intervención, el Gobernador también destacó las fortalezas de Yucatán como sede del evento, así como sus atractivos turísticos y culturales, al mencionar destinos emblemáticos como Chichén Itzá, Uxmal, áreas naturales protegidas, Pueblos Mágicos, ciudades coloniales y la gastronomía yucateca, elementos que formarán parte de la experiencia para las y los visitantes internacionales.

Como parte de la presentación, se proyectó un video promocional de Yucatán, con el objetivo de mostrar ante la comunidad ganadera internacional las capacidades productivas, turísticas y culturales del estado.

Organizadores del Houston Livestock Show and Rodeo señalaron que es la primera ocasión en que se otorga el uso de la palabra a un gobernador en el salón internacional del evento, lo que permitió presentar ante la comunidad ganadera mundial los detalles del Congreso Mundial Brahman que se celebrará en Mérida.

La invitación generó interés entre criadores y representantes ganaderos de Texas, Brasil, Costa Rica, Colombia y Guatemala, entre otros países, quienes manifestaron su disposición de participar en el encuentro internacional que tendrá lugar en Yucatán.

Como parte de su agenda de trabajo, el Gobernador sostuvo también encuentros con destacados criadores de ganado Brahman en Texas, entre ellos el reconocido ganadero Steve Hudgins, con quien intercambió experiencias sobre genética, desarrollo ganadero y cooperación internacional.

Durante esta gira de promoción internacional, el mandatario estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez; el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, Óscar Thomas Obregón; y el presidente de la Asociación de Criadores de Ganado de Registro de Yucatán, Manuel Medina Castro.

Además, acudieron el director general del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán, Alberto Basulto Soberanis; el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Wilmer Monforte Marfil; el coordinador de Proyectos Estratégicos del Gobierno de Yucatán, Dafne López Martínez; y el representante del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, Víctor José López Martínez.

