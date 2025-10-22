Arrestan en SLP a acusado de violación en Universidad, informa Ricardo Gallardo

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que uno de los sujetos involucrados en un caso de violación suscitado al interior de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) fue detenido.

A través de sus redes sociales, Ricardo Gallardo Cardona detalló que fue la Fiscalía General del Estado (FGE) quien le informó que dicha persona fue detenida y que, al mismo tiempo, los demás acusados ya fueron plenamente identificados.

“Me acaba de informar la Fiscalía General del Estado que ya fue detenido Santiago N., una persona involucrada en la denuncia por violación en un plantel universitario de nuestra capital y que están plenamente identificados los otros acusados.

“Agradezco a la Fiscalía por actuar rápido y con determinación”, escribió Ricardo Gallardo Cardona.

Los hechos habrían ocurrido el pasado viernes 17 de octubre, al interior de una de las oficinas de la Federación Universitaria Potosina (FUP) dentro de la Facultad de Derecho.

