Jornada violenta en Iguala deja siete homicidios

La policía de Guerrero en labores de vigilancia, en imagen de archivo.

En tres hechos independientes, siete personas fueron ejecutadas y localizadas en distintos lugares la tarde-noche del pasado miércoles en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero.

De acuerdo con medios locales, tres cuerpos fueron abandonados en el acceso a la colonia El Capire y otros tres en el acceso a la Fermín Rabadán, al sur de la ciudad, mientras que otra persona fue asesinada en la colonia Adrián Castrejón.

En el episodio ocurrido en la colonia El Capire, los tres cadáveres fueron localizados con las manos atadas y los ojos vendados en la calle de terracería Javier Altamirano. De acuerdo con reportes periodísticos locales, las víctimas estaban apiladas y junto a ellas fue localizada una cartulina con un mensaje escrito.

TE RECOMENDAMOS:

No muy distante de ahí, en la colonia Fermín Rabadán fueron encontrados los cuerpos de tres hombres que estaban también con los ojos vendados y con varios disparos.

Otra persona fue asesinada en la colonia Adrián Castrejón, luego de que personas a bordo de una camioneta dispararan en su contra mientras caminaba sobre la calle El Naranjo.

De acuerdo con los informes, el ataque ocurrió a las 8:30 horas y la víctima sería un hombre de entre 35 y 40 años que recibió varios impactos en cabeza y cuerpo.

El miércoles, durante su comparecencia en el Senado de la República, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, destacó que el estado de Guerrero ha disminuido 54 por ciento el delito de homicidio.

Explicó que en total son 24 las entidades, incluido Guerrero, que han reducido su incidencia delictiva y gracias a eso “hoy podemos mostrar cifras consolidadas al 30 de septiembre del 2025, que reflejan una reducción de 32 por ciento en homicidios dolosos, con una tendencia sostenida a la baja en los últimos 12 meses, el septiembre más bajo en una década”.