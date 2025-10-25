Caen en Sinaloa 18 de la facción de Los Chapitos

En diferentes operativos, las fuerzas del Gabinete de Seguridad detuvieron a 18 presuntos integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel Sinaloa, en los municipios de Culiacán y Navolato.

Mientras que, en otras operaciones, fueron detenidos cuatro presuntos integrantes de una célula criminal del Cártel del Golfo, dedicada al tráfico de armas, narcóticos y lavado de dinero.

El Dato: Las acciones fueron ejecutadas por la Defensa, SSPC, Marina, FGR y GN y autoridades del estado, de acuerdo con la Coordinación Interinstitucional de Seguridad.

Para detener a los 18 integrantes de La Chapiza, las fuerzas armadas montaron un primer operativo en Culiacán, en el fraccionamiento Residencial Roma, los agentes fueron atacados con disparos de armas de fuego y, tras repeler la agresión, lograron controlar la situación tras varios minutos de intercambio de fuego.

En el sitio detuvieron a siete personas, a quienes se les aseguraron cinco armas largas, 818 cartuchos útiles, 33 cargadores, 11 chalecos tácticos, 22 placas balísticas y un vehículo. Ningún elemento de las fuerzas de seguridad resultó lesionado.

Posteriormente, en la misma ciudad, los agentes de seguridad localizaron un área de concentración de materiales utilizados para la producción de drogas sintéticas. En el lugar se aseguraron 13 mil 850 litros de sustancias químicas, cuyo valor económico asciende a 281 millones de pesos, de acuerdo con la estimación oficial.

281 Millones de pesos, el valor estimado de las sustancias químicas aseguradas en uno de los operativo

En una operación paralela en el municipio de Navolato, los efectivos interceptaron a 11 personas que viajaban en dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal. En el sitio fueron aseguradas dos ametralladoras, siete armas largas, tres armas cortas, 21 cargadores, 868 cartuchos útiles y equipo táctico, además de los automóviles en los que se desplazaban.

Los 18 presuntos delincuentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, junto con el armamento y los insumos decomisados.

En Tamaulipas, el Gabinete de Seguridad dio a conocer la detención de cuatro presuntos integrantes del Cártel del Golfo dedicados al tráfico de armas, narcóticos y lavado de dinero.

Entre los detenidos se encuentra Juana María García, alias La Conta, identificada como operadora financiera y logística del Cártel del Golfo, responsable de coordinar el ingreso y traslado de armamento y dinero proveniente de actividades ilícitas. Junto con ella fueron capturados Guillermo Gamaliel García Grimaldo, Aldri Jhair de la Cruz Flores y Alán Alexis Figueroa.

La operación se derivó de una serie de investigaciones e inteligencia sobre una red de contrabando de armas que operaba en la región. Con base en los datos recabados, un juez de control emitió tres órdenes de cateo que fueron cumplimentadas de manera simultánea en las colonias Jesús Vega Sánchez y Moderno, zonas identificadas como puntos de resguardo y almacenamiento del armamento.

Durante los cateos, las fuerzas de seguridad aseguraron cuatro armas largas, tres armas cortas, siete cargadores, 150 cartuchos útiles de diversos calibres, así como una caja fuerte, 20 mil 600 dólares en efectivo, seis computadoras portátiles, seis teléfonos celulares, diversa documentación y un vehículo.

Las autoridades informaron que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien definirá su situación jurídica. En tanto, los inmuebles intervenidos quedaron bajo resguardo de las autoridades para las diligencias ministeriales correspondientes

El Gabinete de Seguridad reitera su compromiso con la población mexicana.