Bloqueo en carretera federal Puebla-Atlixco provoca caos: exigen localizar a maestra desaparecida

Durante las primeras horas de este domingo se registró un bloqueo en la carretera federal Puebla-Atlixco, a la altura del entronque con la carretera Siglo XXI, lo que provocó un severo caos vehicular en ambos sentidos.

El cierre fue encabezado por familiares, amigos y compañeros de trabajo de la maestra Jessica Portillo Aguilar, desaparecida desde el pasado 23 de octubre, quienes exigieron a las autoridades una búsqueda más efectiva.

Los manifestantes, visiblemente molestos, afirmaron que han pasado varios días sin avances en las investigaciones, durante la manifestación, sostenían pancartas con la fotografía de la docente y mensajes de exigencia dirigidos a la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la información oficial, Jessica Portillo Aguilar, de 43 años, fue vista por última vez al abordar un autobús en la terminal de Atlixco con destino a la ciudad de Puebla.

Boletín de búsqueda de la maestra Jessica Portillo Aguilar ı Foto: Especial

Desde entonces, no se ha tenido contacto con ella. La Fiscalía de Puebla activó el Protocolo Alba, mecanismo diseñado para la localización de mujeres desaparecidas.

La docente es de complexión delgada, mide 1.52 metros, tiene cabello negro corto y rizado, y presenta una cicatriz de un centímetro en la ceja izquierda. El día de su desaparición vestía un suéter y pantalón rosa de estambre.

El cierre de la vialidad provocó filas de automóviles que se extendieron por varios kilómetros, afectando especialmente a quienes se dirigían hacia la salida a Cuautla.

Aunque autoridades locales acudieron al sitio para intentar liberar la vía, los manifestantes advirtieron que solo dialogarían con representantes del Gobierno Estatal y la FGE, pues aseguran que no han recibido información clara sobre los avances en la investigación.

Exigieron que se intensifiquen los operativos de búsqueda y que el caso de Jessica no quede en el olvido.

La mañana de este domingo, familiares, amigos y compañeros de trabajo de Jessica Portillo Aguilar, maestra desaparecida desde el 23 de octubre, bloquearon ambos sentidos de la carretera federal Puebla-Atlixco, para exigir a las autoridades que intensifiquen su búsqueda. pic.twitter.com/m0oHQZqs0N — 𝐘𝐞𝐬𝐬𝐢𝐜𝐚 𝐀𝐲𝐚𝐥𝐚 (@yessayala) October 26, 2025

