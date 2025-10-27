Aguascalientes, se mantiene como uno de los estados más seguros del país: SSPE.

Gracias al Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes”, esta entidad se mantiene como uno de los estados más seguros del país, tanto para quienes viven en él, como para sus visitantes; diariamente cientos de policías vigilan todo el territorio estatal, desde sus límites con otros estados, carreteras, terracerías y municipios, hasta el centro de la propia capital.

A través de sus diferentes grupos operativos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías municipales, también mantiene una estricta supervisión en las cinco Puertas de Seguridad que se ubican en los cuatro puntos cardinales de la entidad; además se cuenta con el sistema de videovigilancia del C5i y con el apoyo del helicóptero Fuerza Uno, que realiza sobrevuelos de forma periódica en todo el estado.

Antonio Martínez Romo, titular de la SSPE, dijo que con el arranque del Festival de las Calaveras, el LXXXI Congreso y Campeonato Nacional Charro, el cartel taurino en la Plaza Monumental y todas las actividades turísticas, deportivas, artísticas y culturales que en este momento se desarrollan en Aguascalientes, se reforzaron los operativos de seguridad en los once municipios del estado para que todos los asistentes disfruten de estos eventos sin mayor contratiempo.

“La seguridad de nuestra gente y de nuestros turistas es una prioridad para nosotros, por eso trabajamos 24/7, para garantizar un entorno de paz y tranquilidad para todas y todos”, subrayó.

Finalmente, el secretario de Seguridad Pública del Estado reiteró que Aguascalientes se mantiene totalmente vigilado por tierra y por aire, gracias a los elementos del Grupo de Operaciones Especiales, Policía de Carreteras, Policía Metropolitana, Policía Rosa y Policía Turística, así como de la Unidad Especial Preventiva; todos ellos dispuestos a apoyar a la población en caso de requerirlo.

JVR