Reportan ataque con drones a casa de mamá de "El Chapo", en Badiraguato.

Grupos criminales atacaron con drones explosivos la residencia de María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocida como la “Casa Rosa”, ubicada en La Tuna, municipio de Badiraguato, Sinaloa.

De acuerdo con videos que circularon en redes sociales, se observa la perspectiva de un operador de dron mientras lanza la carga explosiva. Presuntamente, el ataque habría sido orquestado por el Cártel de Guasave, liderado por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en alianza con Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”.

VIDEO ATRIBUIDO A EL CHAPO ISIDRO. Dron soltando carga explosiva en la casa de la mamá del Chapo en la tuna.



Fuente. @All_Source_News @aic_07 pic.twitter.com/CeXBO3dpWy — Tashiro Malekium (@TashiroMalekium) October 28, 2025

Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha exacta del ataque ni si hubo heridos o daños significativos en la residencia.

Cabe mencionar que, desde hace más de un año y tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, los grupos conocidos como los Mayitos y los Chapitos —hijos del Chapo Guzmán— mantienen un enfrentamiento que ha dejado cientos de muertos en Culiacán, Sinaloa.

Además, este martes se reportó un enfrentamiento a balazos en la sindicatura de Tepuche, Culiacán, que dejó siete presuntos sicarios abatidos y armas aseguradas. A los abatidos se les aseguraron armas largas, así como seis armas más abandonadas, municiones y equipo táctico.

