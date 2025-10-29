Productores agrícolas retiran bloqueos en casetas y carreteras del Bajío: cuáles ya fueron liberadas

Después de una jornada de bloqueos viales en estados del Bajío, productores agrícolas han liberado diferentes tramos carreteros, tras acordar un subsidio de 950 pesos por tonelada de maíz blanco.
Minutos antes de las 20:00 horas, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó sobre las vialidades y plazas de cobro en las que se ha restablecido la circulación:
Jalisco
En Jalisco, los manifestantes se han retirado de las carreteras:
- Morelia- Guadalajara, a la altura del Entronque Acatlán, kilómetro 118+900)
En este punto, explicó la SICT, confluyen la Autopista Guadalajara-Colima, la carretera libre a Colima por Acatlán y las carreteras Guadalajara-Barra de Navidad y de Jiquilpan-Colima.
- Entronque del Macrolibramiento de Guadalajara, kilómetro 121+500
- Guadalajara-Tepic, a la altura del Tecnology Park, kilómetro 112+000
- Santa Rosa-La Barca, en Ocotlán, kilómetro 49+100
- México-Guadalajara, plaza de cobro Ocotlán, kilómetro 426+000
- Zapotlán del Rey, kilómetro 446+000 y el entronque La Barca, kilómetro 402
- Autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno, en la plaza de cobro Tepatitlán, kilómetro 40.5
- Carretera 110, ramal La Barca-Jiquilpan
- Vía del tren en el municipio de La Barca, Línea 1, kilómetro 154
Michoacán
En Michoacán, persisten los cierres intermitentes en la carretera de Zinapécuaro y la carretera Carapan-Playa Azul, tramo Carapan-Uruapan
Guanajuato
En Guanajuato,
- Irapuato Autopista 43D Salamanca - León, sentido Irapuato - León a la altura de la comunidad La Garrida
- León - Aguascalientes autopista Federal 45D a la altura de Santa Rosa Plan de Ayala
- Irapuato – Irapuato – Abasolo, zona Procter & Gamble
- Irapuato – Entronque con Pueblo Nuevo (carretera 90).
Pese a los tramos carreteros liberados, en el estado persisten bloqueos en:
- Irapuato – Castro del Río, en ambos sentidos se abrió parcialmente un carril
- Carretera estatal Cortázar - Jaral del Progreso, a la altura del canal
- Irapuato -carretera Irapuato a Romita, en el entronque Irapuato – Arandas
- Jaral del Progreso, carretera Jaral del Progreso - Cortázar a la altura de la comunidad San José de Cerrito de Camargo
- Juventino Rosas autopista 45D Salamanca - Celaya, a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda
- Salvatierra – Comunidad El Fénix
- Salvatierra carretera estatal Salvatierra - Cortázar, a la altura del entronque con la comunidad San Isidro
- Valle de Santiago – “Jarrón Azul”, salida a Salamanca
- Valle de Santiago - carretera 43D Salamanca - Morelia, en el entronque Valle de Santiago a Jaral del Progreso
- Yuriria - carretera federal 51, a la altura de la comunidad de Santiaguillo y Casacuarán
