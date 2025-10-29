Productores agrícolas retiran bloqueos en casetas y carreteras del Bajío: cuáles ya fueron liberadas

Agricultores de Guanajuato bloquearon con tractores la carretera León-Aguascalientes.

Después de una jornada de bloqueos viales en estados del Bajío, productores agrícolas han liberado diferentes tramos carreteros, tras acordar un subsidio de 950 pesos por tonelada de maíz blanco.

Minutos antes de las 20:00 horas, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó sobre las vialidades y plazas de cobro en las que se ha restablecido la circulación:

Jalisco

En Jalisco, los manifestantes se han retirado de las carreteras:

Morelia- Guadalajara, a la altura del Entronque Acatlán, kilómetro 118+900)

En este punto, explicó la SICT, confluyen la Autopista Guadalajara-Colima, la carretera libre a Colima por Acatlán y las carreteras Guadalajara-Barra de Navidad y de Jiquilpan-Colima.

Entronque del Macrolibramiento de Guadalajara , kilómetro 121+500

Guadalajara-Tepic , a la altura del Tecnology Park, kilómetro 112+000

Santa Rosa-La Barca , en Ocotlán, kilómetro 49+100

México-Guadalajara , plaza de cobro Ocotlán, kilómetro 426+000

Zapotlán del Rey , kilómetro 446+000 y el entronque La Barca, kilómetro 402

Autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno , en la plaza de cobro Tepatitlán, kilómetro 40.5

Carretera 110 , ramal La Barca-Jiquilpan

Vía del tren en el municipio de La Barca, Línea 1, kilómetro 154

Michoacán

En Michoacán, persisten los cierres intermitentes en la carretera de Zinapécuaro y la carretera Carapan-Playa Azul, tramo Carapan-Uruapan

Guanajuato

En Guanajuato,

Irapuato Autopista 43D Salamanca - León, sentido Irapuato - León a la altura de la comunidad La Garrida

León - Aguascalientes autopista Federal 45D a la altura de Santa Rosa Plan de Ayala

Irapuato – Irapuato – Abasolo, zona Procter & Gamble

Irapuato – Entronque con Pueblo Nuevo (carretera 90).

Pese a los tramos carreteros liberados, en el estado persisten bloqueos en:

Irapuato – Castro del Río , en ambos sentidos se abrió parcialmente un carril

Carretera estatal Cortázar - Jaral del Progreso , a la altura del canal

Irapuato -carretera Irapuato a Romita , en el entronque Irapuato – Arandas

Jaral del Progreso , carretera Jaral del Progreso - Cortázar a la altura de la comunidad San José de Cerrito de Camargo

Juventino Rosas autopista 45D Salamanca - Celaya , a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda

Salvatierra – Comunidad El Fénix

Salvatierra carretera estatal Salvatierra - Cortázar , a la altura del entronque con la comunidad San Isidro

Valle de Santiago – “Jarrón Azul” , salida a Salamanca

Valle de Santiago - carretera 43D Salamanca - Morelia , en el entronque Valle de Santiago a Jaral del Progreso

Yuriria - carretera federal 51, a la altura de la comunidad de Santiaguillo y Casacuarán

