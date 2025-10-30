Detienen a ‘El Comandante’, sujeto que organizó el asesinato de B-King y Regio Clown

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró la detención de Cristopher “N”, alias “El Comandante”, sujeto que presuntamente organizó el asesinato de los DJ’s colombianos B-King y Regio Clown.

Las autoridades del Edomex vincularon la muerte de ambos sujetos con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como “2-CB (Tusi)” y “Coco Channel”.

Además, la Fiscalía del Estado de México informó que con “El Comandante”, ya suman 16 personas detenidas, 10 de ellas de origen extranjero (Colombia, Venezuela, Cuba y España), por su intervención por el homicidio de los 2 colombianos.

