Detienen a 'El Comandante', sujeto que organizó el asesinato de B-King y Regio Clown

Autoridades mexiquenses señalan que la muerte de B-King y Regio Clown está relacionada con la comercialización de “Tusi” y “Coco Channel”; la captura forma parte de una investigación que incluye 16 detenidos, entre ellos extranjeros

Julio Vázquez

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró la detención de Cristopher “N”, alias “El Comandante”, sujeto que presuntamente organizó el asesinato de los DJ’s colombianos B-King y Regio Clown.

Las autoridades del Edomex vincularon la muerte de ambos sujetos con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como “2-CB (Tusi)” y “Coco Channel”.

Además, la Fiscalía del Estado de México informó que con “El Comandante”, ya suman 16 personas detenidas, 10 de ellas de origen extranjero (Colombia, Venezuela, Cuba y España), por su intervención por el homicidio de los 2 colombianos.

